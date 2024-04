L’ex mercato ortofrutticolo a Modica si prepara a cambiare volto

Consegnati i lavori di riqualificazione di ciò che ormai è l’ex mercato ortofrutticolo di Modica. Ieri alla presenza, tra gli altri, del Sindaco e dell’assessore ai lavori pubblici, Antonio Drago, la consegna formale. All’ex mercato di viale Medaglie d’Oro, verrà ricavato uno spazio verde “Sarà questo, ha affermato il Sindaco Monisteri, un luogo che diventerà un punto di aggregazione per loro, nel cuore della nostra Città e soprattutto un’area di cui i bambini (ma anche i più grandi) potranno godere come momento condiviso di svago e divertimento”.

Progettista dell’opera è l’architetto Federica Cavallo mentre la direzione Lavori è di Giancarlo Leone. L’impresa che ha in appalto l’opera è la Spadaro. “Dopo la consegna dei lavori di Palazzo degli Studi, ha invece affermato Antonio Drago, assessore ai lavori pubblici, c’è stata questa consegna al mercato ortofrutticolo a dimostrazione chiara dell’intensità del lavoro che ha il mio assessorato ha prodotto in questi mesi. Ci tenevamo all’inizio effettivo dei lavori di queste due opere che riqualificano parti

importanti del centro storico. Rimaniamo coerenti a quanto promesso durante la campagna

elettorale: miglioreremo il volto di Modica proprio grazie alle tante opere pubbliche di cui ci stiamo

occupando. Pensiamo ed una Città che dia al cittadino una dimensione a misura d’uomo e

lavoriamo con costanza e determinazione per vedere realizzata questa visione. Aree pedonali, spazi

verdi e luoghi di condivisione e socializzazione sono al centro della nostra attività politico-

amministrativa e con determinazione stiamo andando in questa direzione”

