Legambiente presenta esposto a Procura su pozzo Eni di Ragusa  - Ragusa Oggi

Legambiente presenta esposto a Procura su pozzo Eni di Ragusa

Condividi su:

“Da due mesi il pozzo 16 perde petrolio senza che si riesca a fermarne il flusso e questo e’ un fatto inconcepibile per una multinazionale come l’Eni che ha sempre rassicurato circa i rischi di inquinamento che le trivellazioni potevano produrre”.

Lo dice Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia. “Cosi’ – continua – come e’ gravissimo che i soggetti deputati al controllo ambientale come l’Arpa e il Libero consorzio comunale di Ragusa siano tenuti all’oscuro da parte di Eni di cio’ che sta accadendo. E’ una situazione intollerabile. Legambiente ha presentato un esposto alla Procura di Ragusa, firmato dal presidente nazionale Stefano Ciafani, chiedendo di utilizzare i nuovi delitti di inquinamento, disastro ambientale inseriti nel codice penale grazie alla legge sugli ecoreati”.

“L’eta’ del petrolio in provincia di Ragusa e’ finita. Vanno bloccati tutti i progetti di nuove trivellazioni, i pozzi attivi gradualmente devono essere dismessi e non devono essere concesse proroghe, avviando invece la riconversione verso un sistema energetico 100% rinnovabile perche’, trivellare intensamente in piccoli giacimenti come quelli in provincia di Ragusa, in situazioni ambientali delicate, e’ solo un accanimento terapeutico come affermava Leonardo Maugeri capo delle strategie e dello sviluppo dell’Eni”, conclude Zanna.