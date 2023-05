L’eccellenza enogastronomica della Terra Barocca nell’allegato del Gambero Rosso dedicato ad “Enjoy Barocco”

L’enogastronomia d’eccellenza e le bellezze della Terra Barocca nell’allegato di maggio del Gambero Rosso dedicato alla destinazione turistica unica “Enjoy Barocco”.

Da qualche giorno è disponibile anche nell’edicola digitale dopo la distribuzione avvenuta in tutta Italia.



RAGUSA – 76 pagine e 10 capitoli per raccontare l’enogastronomia d’eccellenza della Terra Barocca ma anche i suoi monumenti, le sue bellezze naturali, le spiagge, il mare. È dedicato alla destinazione turistica unica “Enjoy Barocco” l’allegato di maggio dell’importante mensile “Gambero Rosso”. È il racconto, testuale e per immagini, delle bontà e delle eccellenze di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, i Comuni del GAL Terra Barocca che, tra arte e sapori, affascinano e ammaliano i visitatori.



Un’area straordinaria, famosa per la sua architettura barocca, tutelata dall’Unesco, ma anche per la sua natura, la cultura e l’enogastronomia. Grazie al progetto “Enjoy Barocco”, di cui è capofila MediaLive e a cui fanno riferimento quasi un centinaio di partner, con questo allegato, già esaurito in molte edicole italiane, viene valorizzata la ricchezza di un territorio influenzato nei secoli da Greci, Romani, Arabi, Normanni e altri popoli che si sono avvicendati nel dominio dell’isola, lasciando testimonianze importanti della loro presenza. Anche nell’enogastronomia dove tradizioni millenarie continuano a convivere ancora oggi. E proprio grazie ad “Enjoy Barocco” viene esaltata la Terra Barocca che custodisce alcuni dei prodotti più noti che hanno ottenuto certificazioni internazionali.

Questa è la terra di produzione del buonissimo formaggio Ragusano Dop a forma di parallelepipedo (scelto per la copertina) e qui nasce il Cioccolato di Modica Igp, due produzioni esportate in tutto il mondo e simboli gastronomici della Sicilia. Inoltre dagli alberi secolari presenti tra le campagne e i muretti a secco nasce l‘Olio Extravergine di Oliva Dop Monti Iblei, che qui raggiunge vertici di qualità eccezionale grazie alla perfetta integrazione tra terroir e cultivar quali la Tonda Iblea e la Moresca. Ed ancora il Cerasuolo di Vittoria, l’unica Docg riconosciuta su tutto il territorio siciliano, fiore all’occhiello di cantine che producono vini di alta qualità, grazie ai terreni ricchi di minerali e calcare.



L’allegato propone le mete e gli indirizzi più interessanti per immergersi in questo territorio ricco di arte, di storia e di sapori. Una sorta di guida attraverso la quale è possibile scoprire le bellezze di questo lembo di Sicilia e ottenere suggerimenti per scegliere il momento dell’anno migliore per poterlo visitare. Uno straordinario strumento per promuovere in modo efficace le zone della destinazione turistica unica “Enjoy Barocco”, senza dubbio una delle mete turistiche più belle e interessanti del Sud Italia, proseguendo l’attività di valorizzazione avviata anche attraverso altre azioni tra cui il bellissimo video “48 ore in Terra Barocca” realizzato assieme alla Lonely Planet, il recente social trip o le numerose iniziative per Barocco Heritage.

E del resto questa zona è una vera e propria miniera di tesori artistici e culturali. Ma la bellezza del territorio di Enjoy Barocco (www.enjoybarocco.com) non si esaurisce nelle città d’arte: l’intera area offre anche splendide spiagge, parchi e riserve incontaminate, che rappresentano un’occasione unica per entrare in contatto con la natura e per godere di panorami mozzafiato, assaggiando contemporaneamente i prodotti enogastronomici d’eccellenza sapientemente trasformati da chef stellati e non. Proprio per favorire ulteriormente la diffusione dell’allegato “Enjoy Barocco”, visto il grande interesse registrato dopo l’uscita nelle edicole di tutta Italia, da qualche giorno il Gambero Rosso l’ha reso disponibile in forma gratuita sulla sua edicola digitale.