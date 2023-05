Le tariffe per l’imposta di soggiorno a carico delle strutture ricettive nel Modicano

Confermate solo le esenzioni previste per legge. L’applicazione delle tariffe dell’imposta di soggiorno, nella normalità e cioè per i pernottamenti di turisti nel territorio, rimane inviariata. A disporlo la commissaria straordinaria del Comune di Modica, Domenica Ficano, che ha approvato l’atto deliberativo, con i poteri del consiglio comunale e con immediata esecutività, contenente le tariffe per il 2023 dell’imposta di soggiorno. Il provvedimento della commissaria Ficano fa capo al regolamento comunale (risalente al 2013 e posto a modifiche negli anni successivi ad esso) e soprattutto tiene conto dell’attuale situazione in cui si trova l’ente di palazzo San Domenico. Situazione legata al piano di riequilibrio finanziario, tutt’ora vigente.

Le tariffe dell’imposta di soggiorno, da corrispondere per ogni pernottamento, riguardano diverse tipologie del settore turistico.

Gli esercizi alberghieri comprendenti gli alberghi, quelli residenziali e diffusi, i villaggi-albergo e le beauty farm prevedono il pagamento di una imposta di soggiorno a seconda della classificazione: nei 5 stelle si pagheranno 4 euro, nelle 4 stelle 3 euro, nei 3 stelle 2 euro, nei 2 stelle 1,50 ed in quelle ad 1 stella 1,50. Nelle strutture ricettive a gestione non imprenditoriale: affittacamere, B&B e locazioni turistiche tutte 2 euro. Negli esercizi extra alberghieri come country house, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, case religiose di ospitalità e centri soggiorno studi si pagherà una tassa di soggiorno pari a 2 euro. Per gli agriturismo l’imposta è legata alla classificazione: 5 spighe-girasoli 4 euro, 4 spighe-girasoli 3 euro, 3 spighe-girasoli 2 euro, 2 spighe-girasoli 1,50 ed 1 spiga-girasole 1,50. Le somme che arrivano nelle casse dell’ente andranno ad essere destinati ad interventi per il turismo come promozione, manutenzioni e recupero dei beni culturali e sviluppo dei punti di accoglienza per turisti, formazione dei giovani alle azioni in ambito turistico.