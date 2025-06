Le straripanti piazze di “A Tutto Volume”: la festa dei libri aspetta l’autore best seller Ildefonso Falcones

Straordinaria partenza quella di A Tutto Volume 2025. Attesa per l’ospite internazionale Ildefonso Falcones questa domenica in chiusura a Ibla.

L’apertura in piazza San Giovanni, nella prima giornata del Festival, ha registrato il sold out con oltre 400 persone tra il pubblico inaugurando questa sedicesima edizione con fortissimo calore e complessivamente migliaia di presenze.Le piazze e i chiostri di Ragusa, pieni di abitanti e turisti che seguono da oltre quindici anni l’appuntamento culturale diretto da Alessandro Di Salvo, sono stati ancora una volta palcoscenico indimenticabile di A Tutto Volume. Dal Cortile della Prefettura a Piazza Poste, gli eventi hanno trovato la consueta partecipazione, coinvolgendo adulti e ragazzi.

Dalle novità editoriali ai temi di attualità, dalla scienza all’intrattenimento, il Festival preannuncia anche nei prossimi giorni un programma pieno di incontri e di dibattiti.



Tra gli ospiti di questi due giorni Cristina Cassar Scalia, Massimo Giannini, Roberto Cotroneo, Annina Vallarino, Chiara Francini, Attilio Bolzoni, Lidia Ravera e molti altri.

Domenica 15 giugno la manifestazione si sposterà nel cuore storico della città, a Ibla, con una mattina dedicata ai più piccoli e i nuovi appuntamenti, tra cui quelli con il professore Giulio Ferroni, Barbara Frandino, Annalisa Strada, Bruno Giordano.



Grandissima attesa per la serata finale, alle ore 21.45 con l’ospite internazionale di questa edizione, l’autore best seller in tutto il mondo, Ildefonso Falcones che presenta in anteprima nazionale il suo ultimo libro In amore e in guerra.

Ancora una volta ogni angolo di Ragusa è un trionfo di appuntamenti culturali per sottolineare il valore dei libri, dell’approfondimento e del confronto.

