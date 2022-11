Le scuole di Vittoria ancora senza la refezione scolastica

Vittoria ancora senza refezione scolastica. E’ questo il senso dell’interrogazione presentata dal consigliere di FdL Alfredo Vinciguerra che sarà discussa nel question time.

Il consigliere, infatti, sottolina il grave ritardo e chiede quali siano le azioni a tutela degli alunni e delle famiglie senza servizio mensa.

“Per il secondo anno scolastico consecutivo il servizio di refezione scolastica sconta ritardi enormi. Siamo a novembre inoltrato e ancora non è partito. Lo scorso anno venne affidato il servizio tramite una procedura di affidamento diretto con diverse lamentele per la qualità del cibo servito. Nonostante le promesse dell’assessore Foresti quest’anno scolastico ancora non ha visto la partenza del servizio, non ci sono date certe per l’avvio della refezione e l’amministrazione brancola nel buio”, dichiara Vinciguerra.