Le giovani vite spezzate di Acate: sui social il ricordo e la canzone di Pietro Caradonna. VIDEO

Un ricordo accorato e una canzone. Composta per ricordare i giovani amici che non ci sono più.

L’iniziativa è di Pietro Caradonna, un giovane acatese che ha composto una canzone accorata per ricordare i giovani amici morti negli ultimi mesi.

Nell’ultimo anno ad Acate sono morti molti giovani: la malattia o dei tragici incidenti stradali hanno portato via molte giovani vite.

L’ultima vittima, appena diciottenne, è Igor Belfiore, morto dopo una malattia ed un trapianto all’Ismett di Palermo. Igor se n’è andato nello stesso giorno in cui ricorreva il primo anniversario della morte di Carla Interlandi, la seconda vittima di un incidente stradale del 12 gennaio dello scorso anno, in cui era morta Maria Carmela Di Bennardo. Carla era sopravvissuta qualche giorno, poi il suo cuore aveva cessato di battere.

Il 17 febbraio era morto Diego Lauria, giovane infermiere di 29 anni e quattro giorni dopo lo aveva seguito anche la fidanzata, Larissa Venezia, rimasta anch’essa gravemente ferita nell’incidente sulla strada tra Rosolini e Noto.

La canzone di Pietro Caradonna (in arte: Mezzofatto) è dedicata a tutte le giovani vite spezzate di Acate, in un anno che sarà ricordato come uno dei più tragici. La canzone ha fatto il giro dei social, rinverdendo in ciascuno il ricordo triste delle giovani vite spezzate. Il video è stato curato da Marco Cutrera.

Ecco il testo della canzone:

Noi il cielo ad Acate

Lo abbiamo pieno di stelle

Ci guardano da lassù anche se non volevamo.

Pensavamo era impossibile, ma

Perché Dio se li è presi così troppo in fretta?

Noi non dimenticheremo mai

Ilenia, Igor, Enis, Greta e Vincenzo!

Per chi era un marito

Per chi era un fratello

Pe rchi era sorella

Per chi era una fidanzata

O solamente una spalla

Dio benedicigli la strada

Ora voglio solo che loro

Non siano volati invano

Che ci facciano pensare al valore della gente

Sul peso della vita e che a volte pesa poco

Meno di una piuma

Che basta solo un soffio per farla volare via.

Ma per fortuna i ricordi non volano

E restano nel cuore di chi li vive.

Si che ci guardano dall’alto,

ma un ultimo abbraccio

è quello che serve.

Amen.

Per tutta la nostra amata Acate

Che sta a pezzi per il nostro fratello Igor

Voglio dare un fortissimo abbraccio a tutti voi

Con un messaggio: “che loro non siano volati invano!”.

Con questa “canzone” voglio abbracciare la famiglia, gli amici e i cari di

Ilenia Gianninoto

Igor Belfiore

Enis Daldoul

Greta Celeste

Vincenzo Carrubba

Carla Interlandi

Diego Lauria

Larissa Venezia

Massimo Pepi

Alessandro Gatto

Abbracciamoci tutti perché il peso della vita a volte pesa poco meno di una piuma,

basta un solo soffio per farla volare via

Riposate in pace.