Le Fate compie 10 anni: tre giorni di festa tra libri, miti e sapori nel cuore di Ragusa

Dieci anni di passione editoriale, ricerca culturale e amore per il territorio. La piccola ma vivace casa editrice indipendente “Le Fate”, fondata a Ragusa da Alina Catrinoiu, celebra un decennio di storie e comunità con un programma ricco e aperto a tutta la città.

Dal 6 all’8 giugno, il Centro Servizi Culturali “E. Schembari” si trasforma in un luogo di incontri, racconti e laboratori per grandi e piccoli. Tre giornate per celebrare un cammino fatto di parole, miti, saperi antichi e nuove narrazioni.

Un viaggio tra mito, letteratura e cultura popolare

Si comincia venerdì 6 giugno con “Miti mediterranei”, una suggestiva immersione nelle storie che attraversano il Mare Nostrum, raccontate dalla studiosa Lidia Ferrigno con interventi di esperti come Arturo Barbante e Santo Burgio. A seguire, Tullio Sammito accompagna il pubblico in un gustoso itinerario tra la cucina povera degli italiani, intrecciando sapori e cultura.

Sabato dedicato ai più piccoli e agli appassionati

La mattina di sabato è riservata ai bambini con “Storie per caso”, letture animate e laboratori per scoprire la magia della narrazione. Nel pomeriggio si prosegue con “Taula Matri”, un racconto sulle radici e la sacralità dell’olio extravergine degli Iblei, e con “La chiave di tutto” di Enzo Papa, che indaga l’identità profonda della Sicilia.

Una festa per tutta la comunità

Domenica 8 giugno, gran finale con un momento di festa collettiva: taglio della torta, brindisi e condivisione per festeggiare dieci anni di impegno culturale che hanno saputo intrecciare letteratura, territorio e comunità.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni: 327 2613917 – www.lefate.net

