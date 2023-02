Le faide locali del Pd nelle primarie. In provincia di Ragusa vince Bonaccini ma è la Schlein a vincere in Italia. Buona affluenza

Concluse le operazioni di voto per le primarie del Partito Democratico che si sono svolte oggi in tutta Italia. Buona l’affluenza in provincia di Ragusa. Per la città capoluogo c’erano due seggi, uno in piazza del Popolo, l’altro in piazza Duca a Marina di Ragusa. Come nel resto d’Italia queste elezioni servono a individuare il nuovo segretario nazionale del partito ma, nei fatti, servono anche a contarsi, a vedere quali correnti ci sono all’interno e che forza hanno. Insomma le faide interne che escono fuori a suoni di numeri, anche se va detto che c’è stato anche chi è andato a votare pur non essendo iscritto del Pd, ma solo per “disturbare” l’esito delle primarie.

In provincia vince Bonaccini

Il dato finale vede la netta vittoria di Stefano Bonaccini. Numeri che trovano conferma anche dai rappresentanti più importanti del partito. “In provincia di Ragusa hanno votato 3695 persone, 2549 (69%) per Bonaccini, 1146 per Schlein (31%). Attendiamo ora il risultato nazionale per sapere chi guidera’ il PD”. Lo comunica il deputato del Pd all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale. “Stefano o Elly, sono sicuro che chiunque dei due fara’ il bene della nostra comunita’. Il Partito Democratico, comunque, ancora una volta, vince la partita della partecipazione, segno distintivo di una comunita’ determinata a costruire il proprio futuro”.