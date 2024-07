“Le eccellenze dello sport vittoriese”: la cerimonia per atleti e atlete al Chiostro delle Grazie

“Le eccellenze dello sport vittoriese”. Si è svolta ieri sera, nel cortile del Chiostro delle Grazie (ex convento dei frati minori), la cerimonia di riconoscimento alle atlete e agli atleti che hanno conseguito dei risultati di prestigio nelle proprie discipline nel corso dell’ultima stagione sportiva. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, era promossa dall’assessore alle Politiche sportive e giovanili del Comune, Fabio Prelati.

Settantaquattro atleti premiati

Vi hanno partecipato 74 atleti e numerose associazioni. Al pubblico presente sono stati presentati i risultati conseguiti nel corso della stagione agonistica appena conclusa, anche attraverso dei contributi filmati e brevi video che hanno permesso di assaporare alcuni dei momenti salienti della storia sportiva vittoriese recente.

Numerosi i successi conseguiti dallo sport vittoriese, a partire dal calcio, con la storica promozione in Eccellenza, della squadra protagonista di una stagione esaltante, dapprima con il presidente Toti Miccoli e conclusa con la presidenza di Vittorio Pinnolo. E poi lo judo, il volley, l’equitazione, la corsa podistica, l’atletica, il kart, l’enduro in moto e il body building. “Un ventaglio di discipline e di vincitori che meritavano il giusto riconoscimento – ha detto Fabio Prelati – a testimonianza del fermento sportivo che anima la nostra città “. Anche il sindaco Francesco Aiello ha parlato di una magnifica serata che ha esaltato l’impegno profuso dalle associazioni sportive che rappresentano un vero e proprio pilastro educativo per i giovani della città e che meritano impianti sportivi all’altezza dei loro sogni.

I progetti per l’impiantistica sportiva: Il Palasport e i campi di calcio Vicari di Vittoria e Andolina di Scoglitti

Il primo cittadino ha annunciato che si sta lavorando per progetti di rilievo per lo sport, quali l’inerbimento del campo di calcio Vicari dell’Emaia, la sistemazione dello stadio Andolina di Scoglitti e la riqualificazione del Palazzetto dello sport.

Un momento é stato dedicato alla scuola. Anche quest’anno numerosi sono stati gli atleti studenti che si sono messi in mostra: Il sindaco ha consegnato un attestato di riconoscimento alla studentessa dell’Istituto superiore Guglielmo Marconi di Vittoria, Valentina Sciortino, che è stata prescelta quale giurata del premio Leoncino d’oro alla prossima Mostra internazionale delle arti cinematografiche che si terrà a fine agosto a Venezia.

