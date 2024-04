L’Azzurra Pozzallo vince la gara 2 della semifinale play off DR1 Sicilia e va in finale

Vittoria per l’Azzurra Pozzallo e sconfitta la Meerkat Scicli. Risultato finale nella gara 2 che si è giocata nel parquet pozzallese: 104 a 70. Una sconfitta che brucia nel fine stagione. Sia la gara 1 che la gara 2 sono andate nella saccoccia dell’Azzurra Pozzallo che così và in finale. Non c’è mai stata partita con la squadra di casa che fin dall’inizio della gara è andata in vantaggio, un vantaggio che gli ospiti del coach Sergio Trovato non sono riusciti a recuperare. Nonostante l’energia e l’intensità di Merli e la buona serata al tiro di Lonatica non si è riusciti ad accorciare il vantaggio dei padroni di casa forti dell’esperienza e del gioco di squadra degli azzurri sono riusciti a controllare per tutto il tempo la partita, grazie sopratutto alla regia di Gaido che ha dispensato assist ai compagni. Dopo un primo tempo incolore, Konsta ha cominciato a segnare come in gara 1 ma i vari Boiardi, Ciiccarello, Di Stefano e Canniizzaro hanno prontamente risposto ai canestri del lettone. Nell’ultimo quarto, con il risultato già acquisito a favore di Pozzallo, coach Trovato e Paterno’ hanno dato spazio alle seconde linee.

Conclusa la stagione agonistica, la prima per la Meerkat Basket Scicli che ha giocato sempre un campionato di vertice.

Una prima stagione che, al di là del risultato di questa semifinale, deve ritenersi positiva, avendo raggiunto gli obiettivi di inizio anno e cioè fare un campionato di vertice, fare fare esperienza ai giovani locali in un campionato difficile come la DR1, creare entusiasmo in città intorno al basket. La società Sciclitana è già a lavoro per programmare la prossima stagione, partendo dal bagaglio di esperienze acquisite in questo primo anno.

TABELLINI (37-17; 55-39; 85-59)

AZZURRA POZZALLO: Sgarlata 4, Vasquez,

Ciccarello 26, Gaido 9, Distefano F., Occhipinti 4, Bolardi 29, Distetano G. 14, Morana, Bongiardina

2, Romeo 1, Cannizzaro 15.

All. Paternò; Ass. Falco

MEERKAT SCICLI: Cesano 2, Merli 11, Giannone 3,

Guastella 6, Kazlauskis 18,

La Rocca, Mormino 1, Manenti 8, Lonatica L. n.e.,

Ficili, Mirabella, Lonatica L. 21.

All. Trovato, Ass. Di Pasquale.

