L'azienda siciliana Almeda scelta da Galbani per un'attività di co-marketing - Ragusa Oggi

L’azienda siciliana Almeda scelta da Galbani per un’attività di co-marketing

“In Sicilia c’è più gusto”. È il claim che accompagna l’operazione di co-marketing avviata tra Galbani e l’azienda siciliana Almeda srl, produttrice del brand Naturizia.

Protagoniste di questa attività sinergica sono le Ciliegie Santa Lucia in pack da 150gr realizzate con latte 100% italiano, dal gusto fresco e delicato, ideali per dare un tocco di originalità a insalatone, antipasti e piatti sfiziosi, proposti in una comoda confezione “apri e versa facile”, e le due linee di prodotti Naturizia, destinate alle insegne distributive attive sul territrio siciliano: le tradizionali ciotole con 6 referenze proposte in confezioni da 250gr, e le vaschette con 4 referenze in pack da 200gr.

La promozione di questa collaborazione si articolerà attraverso operazioni nei singoli punti di vendita: stopper e locandine sui rispettivi banchi frigo degli store e promo in volantino. Saranno, inoltre, svolte attività specifiche sui canali social con il supporto di utenti e food blogger. Galbani e Naturizia, infine, incentivano la creatività in cucina dei consumatori proponendo gustose ricette, disponibili sul sito www.naturizia.it, realizzate con i prodotti di entrambi i brand. I suggerimenti di utilizzo sono vari e articolati, pensati per i pasti nei vari momenti della giornata.

Questa operazione mira a stimolare la fantasia degli utenti dando loro la possibiltà di esplorare nuove ed inedite vie del gusto attraverso la proposta di ricette tipiche della tradizione siciliana accanto ad altri piatti freschi più gourmet e originali, in cui i prodotti di entrambi i marchi vengono abbinati ad ingredienti simbolo dell’Isola. L’abbinamento dei prodotti Galbani e Naturizia porta sulle tavole dei consumatori una ventata di creatività, allegria e gusto puntando su un connubio sano ma anche buono, adatto ad ogni occasione di consumo. Gli asset comuni ai due marchi si sviluppano su cinque concetti chiave: praticità, genuinità, territorialità, freschezza e healthy food.

“La Sicilia è un territorio a cui Galbani è particolarmente legata – racconta Mauro Frantellizzi Direttore Marketing Galbani Formaggi – e come leader di mercato è importante offrire nuove soluzioni per essere sempre più vicini alle famiglie che ci scelgono ogni giorno. Le Ciliegie di Mozzarella Santa Lucia sono un prodotto particolarmente versatile, ideali per insalate fresche ed estive e ci è sembrato naturale affiancarci ad un produttore locale che, grazie alla sua vasta gamma di insalate, rappresenta il connubio perfetto con il nostro prodotto.”

“Questa collaborazione ci inorgoglisce perché rappresenta la prima operazione di co-marketing per Galbani che evidentemente in noi ha riconosciuto gli stessi valori che animano i suoi brand. – spiega Edoardo Leone, Ceo di Almeda -. La nostra è una realtà ben consolidata e radicata nel canale distributivo siciliano. Lavoriamo da decenni sul territorio regionale indirizzando i nostri sforzi verso un consumatore che ama scegliere il meglio in tavola assicurando un prodotto pratico, rispettoso dell’ambiente e del territorio e soprattutto sano”.

Almeda srl rappresenta un gruppo di aziende e di persone che opera nel settore agroalimentare, con un’esperienza imprenditoriale di oltre 50 anni, stabilimenti produttivi all’avanguardia e un forte orientamento verso la sostenibilità ambientale. Opera sul territorio siciliano attuando una costante ricerca delle migliori eccellenze territoriali con la volontà di diffondere i propri key concept, ovvero garanzia di qualità, gusto, freschezza del prodotto come appena colto ma anche per la promozione quotidiana di condotte alimentari healthy nella prospettiva di uno scenario futuro sempre più green-friendly.