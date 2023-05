Lavoro e giovani. Il 31 maggio sarà presentata la piattaforma di job matching promossa dal progetto Crosswork

Il progetto Crosswork, finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-Malta, continua a gonfie vele e, dopo aver già attivato numerosi tirocini di giovani italiani che stanno già lavorando presso imprese maltesi, presenterà la propria piattaforma di job matching questo mercoledì 31 maggio alle ore 16, presso la sede di Sicindustria Ragusa (zona industriale, I° fase), guidata da Leonardo Licitra.

Il progetto Crosswork rappresenta un’importante iniziativa che finanzia la mobilità transfrontaliera in un contesto, quello siciliano e maltese, in cui lo scambio di competenze e lavoratori può rappresentare un’opportunità sia per le imprese che puntano al miglioramento della loro competitività e sia per la forza lavoro anche perché si punta su quei settori caratterizzanti e comuni dei due territori interessati: economia blu, salute e qualità della vita, salvaguardia dell’ambiente e servizi per il turismo sostenibile. Lo strumento digitale di job matching, già attivo da diversi mesi, consente alle due parti interessate dal progetto, imprese e giovani, di entrare in contatto e creare concretamente nuove opportunità di lavoro all’interno dell’area transfrontaliera tra Italia e Malta.

Crosswork, portato avanti dal partenariato formato da Logos Società cooperativa (che è capofila ed è presieduta da Rosario Alescio), IPS Principi Grimaldi e Malta Chamber of SMEs, ha già offerto l’opportunità a 22 giovani siciliani disoccupati di avviare un tirocinio presso aziende maltesi, ricevendo un sostegno finanziario sotto forma di voucher. Allo stesso tempo, già un giovane maltese è stato ospitato da un’impresa siciliana con lo stesso scopo. Il progetto è stato dunque rafforzato ulteriormente con la creazione di una nuova piattaforma online di job matching dedicata, accessibile tramite il link crossworkjobs.eu. La piattaforma sta dando priorità alle aziende coinvolte nel progetto, che possono dunque selezionare i giovani che ritengono maggiormente adatti alle loro esigenze ma è già a disposizione anche per tutti i giovani interessati a partecipare. Il workshop organizzato questo mercoledì 31 maggio avrà dunque come obiettivo principale quello di chiarire il funzionamento della nuova piattaforma alle imprese e ai partner associati ovvero Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, Sicindustria – Delegazione di Ragusa, Legacoop Sicilia, CNA Sicilia, CGIL Sicilia, CISL Sicilia e UIL Sicilia.