Lavori di manutenzione nella zona della circonvallazione di Pozzallo: traffico interdetto da lunedì 12 febbraio

Traffico interdetto nella circonvallazione della zona industriale di Pozzallo a partire dalle ore 10.00 di lunedì 12 febbraio 2024, nel tratto compreso dalla rampa “Pozzallo centro” fino all’intersezione con la Sp. 46 Ispica-Pozzallo. Il tratto stradale in questione sarà chiuso per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria proprio a causa delle precarie condizioni in cui versa l’arteria stradale che nel tempo ha causato non pochi danni agli pneumatici degli automobilisti.

UNA GRANDE ARTERIA DI COLLEGAMENTO

La struttura fu consegnata in proprietà e in gestione al Comune di Pozzallo in data 14 febbraio 2020. I lavori di manutenzione dovevano essere effettuati dall’Irsap, ente regionale, con progetti finanziati dalla Regione, ma fino ad oggi nessun finanziamento è stato erogato e quindi nessun lavoro è stato eseguito e tutto l’onere finanziaro è ricaduto sul comune di Pozzallo.

Il Comune di Pozzallo auspica che Libero Consorzio o ANAS prenda in carico al più presto l’infrastruttura che rappresenta un’importantissima via di collegamento per il porto e la zona industriale Modica-Pozzallo.

© Riproduzione riservata