Lavori del ripascimento della costa ispicese. Quanta strada ancora da fare

Impegni, assicurazioni, attese, certezze. C’è stato di tutto nell’ultimo decennio ma di concreto poco o nulla. La parte orientale della spiaggia ispicese continua a perdere pezzi “inghiottita” dal mare che entra, con il suo moto ondoso erosivo, fino a raggiungere la sede stradale della litoranea che porta a dopo la Marza e la sua marina. Il problema posto al neo commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa, Patrizia Valenti che ricopre a Palermo anche il ruolo di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente, è tornato sul tavolo. A chiederne che si riparlasse dell’argomento sono stati i consiglieri comunali del movimento civico “Muraglie Sindaco” con al fianco il deputato regionale Ignazio Abbate.

S’è parlato del completamento del progetto di ripascimento lungo la fascia costiera ispicese.



“Ricordiamo che i pennelli rientranti nel primo stralcio del progetto generale furono eseguiti nel 2018, con un finanziamento ottenuto dall’allora Amministrazione Rustico, mentre i lavori per il completamento sono già stati aggiudicati nel 2019 con risorse economiche pari a 12.150.000 di euro intercettate nel periodo in cui ho guidato, come sindaco di Ispica, l’Amministrazione comunale – spiega Pierenzo Muraglie – il commissario ha preso atto delle ragioni che abbiamo esposte per i quali è fondamentale e veramente urgente procedere al completamento del progetto, dandone esecuzione. Presto ci sarà un sopralluogo per una verifica del danno costiero”.

Una storia infinita, quella dell’erosione della costa iblea.

Negli anni è stata affrontata solo l’emergenza ma non il problema. I comuni coinvolti, su un litorale di 150 chilometri, sono Siracusa, Avola, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo Passero, Ispica, Pozzallo, Modica, Scicli, Ragusa, San Croce Camerina e Vittoria. Ed il litorale ibleo non è nuovo ad opere di ripascimento. Da un ventennio la costa sciclitana ha beneficiato di due interventi che hanno salvato dal degrado il litorale che và da Donnalucata a Bruca, un tratto di oltre 4 chilometri dove sono stati realizzati circa 40 pennelli a mare. Strutture in pietra che hanno permesso di salvaguardare la costa e di evitare che il mare si addentrasse nella terra ferma inghiottendo abitazioni ed impianti produttivi. Danni erosivi che nel tempo hanno compromesso attività economiche ma anche singole abitazioni. Analogo intervento è stato progettato per il litorale ispicese con la realizzazione di dighe foranee sulla costa di Santa Maria del Focallo e Marina Marza. Opere di contenimento costiero finalizzate al contenimento del fenomeno erosivo che ha compromesso negli anni la viabilità in questo tratto della riviera iblea. A metà, ancora, il lavoro. C’è tanto da fare per mettere in sicurezza l’intero litorale costiero di Ispica con quel finanziamento di 12 milioni di euro ed un progetto del 2018. Lavori sollecitati ma non completati.

Foto: repertorio