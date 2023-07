Lavoratori in nero nel settore degli imballaggi in provincia di Ragusa. I finanzieri multano i titolari delle aziende

10 lavoratori irregolari e 2 lavoratori in nero, di cui gli ultimi due risultavano essere componenti di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza.

Questo quanto individuato dai finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa che hanno svolto attività ispettive a contrasto del sommerso da lavoro e hanno controllato sei società operanti nel settore della fabbricazione e commercializzazione di imballaggi per uso ortofrutticolo in provincia di Ragusa. La situazione è stata segnalata all’INPS per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Le attività ispettive hanno portato alla segnalazione all’Ispettorato del Lavoro di tre titolari d’azienda e all’irrogazione di sanzioni amministrative per un importo massimo di oltre 37.000 euro.