L’attrice Simona Celi nominata responsabile del dipartimento regionale Cinema e Teatro in Sicilia

È stata conferita all’attrice Simona Celi la responsabilità del dipartimento regionale Cinema e Teatro della DC in Sicilia, con la nomina proveniente dal segretario regionale della Democrazia Cristiana, Stefano Cirillo.

LA NOMINA

Simona Celi ha dichiarato: “Sono estremamente felice di questa nomina e desidero ringraziare il segretario regionale. Credo fermamente che quando la politica si interessa alla cultura stiamo procedendo nella direzione giusta”.

Stefano Cirillo ha commentato la nomina dicendo: “È un privilegio poter designare come responsabile del dipartimento regionale Cinema e Teatro una personalità di incontestato talento come Simona Celi. Sono convinto che, grazie alla sua esperienza, contribuirà alla creazione di strategie progettuali che favoriranno lo sviluppo e il prestigio dei teatri e del cinema in Sicilia”.