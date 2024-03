L’attore ragusano Massimo Leggio nel cast di Makari

Nella recente puntata di Màkari, la celebre fiction Rai che tiene incollati milioni di spettatori ogni domenica sera, un volto noto di Ragusa ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua interpretazione coinvolgente e appassionante: Massimo Leggio. L’attore e regista ragusano ha interpretato sullo schermo il personaggio di Ignazio, il cognato della vittima Nino Ardente, in un intreccio di mistero e sospetto che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso.

La trama della puntata si sviluppa attorno all’omicidio di Nino Ardente, di cui Marilù, la compagna del vicequestore Randone, viene ritenuta responsabile. Saverio Lamanna e Piccionello, interpretati rispettivamente da Claudio Gioè e Domenico Centamore, iniziano un’indagine serrata, interrogando persone vicine alla vittima. Tra queste c’è Ignazio, il personaggio magistralmente interpretato da Massimo Leggio, accusato di bancarotta dalla casa editrice di Nino. Accanto a lui, figura anche Agata, la figlia della vittima che si proclama medium, aggiungendo ulteriore suspense alla storia.

La capacità di Leggio di immergersi completamente nel ruolo è stata evidente fin dai primi istanti in cui appare sullo schermo. La sua interpretazione riflette non solo un’eccellente preparazione attoriale, ma anche un’intensa dedizione al personaggio e alla storia che si sta raccontando.

Ma chi è Massimo Leggio al di là del ruolo di Ignazio in Màkari? È un artista con una lunga e ricca carriera alle spalle, che spazia dal teatro al cinema alla televisione. Ha calcato palcoscenici di rilievo, partecipando a festival e rassegne teatrali di prestigio. Nel cinema, ha recitato in film come “Mauro c’ha da fare” di Alessandro Di Robilant e “Gli Indesiderabili” di Pasquale Scimeca. In televisione, ha partecipato in fiction di successo come “Edda Ciano e il comunista” e “La vita rubata” di Graziano Diana, oltre a essere apparso in serie TV amate dal pubblico come “Il Commissario Montalbano”.

