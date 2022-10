L’attore ragusano Luca Lo Destro al Festival del cinema di Roma: è nel cast del film “Rapiniamo il Duce”

Il giovane attore ragusano, Luca Lo Destro, nel cast del film “Rapiniamo il Duce”, diretto da Renato De Maria, ha presenziatoin questi giorni al Festival del Cinema di Roma per presentare, appunto, il film in cui ha recitato una parte.

Nel cast, interpreti del calibro di Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Isabella Ferrari, Maccio Capatonda ed altri.

Milano, 1945. La guerra è ormai agli sgoccioli e le forze nazi-fasciste sono pronte alla fuga verso la Svizzera. Uno scapestrato contrabbandiere di nome Pietro, per tutti “Isola” (Pietro Castellitto), scopre, grazie ad codice criptato, il luogo in cui si trova il tesoro nascosto di Mussolini, custodito nella “zona nera” e pronto ad essere trasportato fuori dal paese.



Per mettere le mani sul leggendario malloppo, Isola e la sua ragazza (Matilda De Angelis), amante di un temibile gerarca fascista (Filippo Timi), decidono di formare una banda di furfanti. Il gruppo di disadattati progetta, così, un elaborato piano per rubare l’oro.

Rapiniamo il Duce riprende il dialogo ideale del proprio regista con la narrativa di genere, mescolando l’action alla commedia sentimentale, il film storico al fumetto.

Luca Lo Destro ha recitato nel cast del film Hammamet, di Gianni Amelio e anche in altre produzioni di successo: nel 2016, infatti, ha recitato nella puntata “Oriana”, della serie “Donne” di Andrea Camilleri, andata in onda su Rai 1.

Luca Lo Destro ha iniziato la sua carriera d’attore con la Compagnia G.o.d.o.t e da sempre, sin da quando si è diplomato al liceo classico di Ragusa, ha seguito la carriera di attore.