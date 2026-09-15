Etna, riapre l’aeroporto di Catania: ripristinati i voli. Aeroitalia aggiunge collegamenti Roma-Comiso

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L’aeroporto di Catania Fontanarossa torna operativo dopo le limitazioni imposte dall’emergenza cenere provocata dall’attività dell’Etna. La SAC, società di gestione dello scalo Vincenzo Bellini, ha annunciato questa sera la riapertura dei settori C1 e B3, precedentemente chiusi a causa della presenza di cenere vulcanica.

Il ripristino delle attività di volo rappresenta un aggiornamento importante per i passeggeri che devono raggiungere o lasciare la Sicilia orientale, dopo una giornata condizionata dall’attività del vulcano e dalle conseguenti ripercussioni sul traffico aereo.

Aeroitalia attiva voli aggiuntivi su Comiso

Nel frattempo, proprio per far fronte alle limitazioni operative che hanno interessato l’aeroporto catanese, Aeroitalia ha previsto per oggi, 15 settembre, due voli aggiuntivi sulla rotta Roma Fiumicino-Comiso.

L’iniziativa è stata comunicata dalla compagnia con l’obiettivo di offrire un supporto concreto ai passeggeri e garantire ulteriori possibilità di collegamento con la Sicilia orientale.

Questi gli orari comunicati:

Roma Fiumicino – Comiso: partenza alle 19:30.

partenza alle 19:30. Comiso – Roma Fiumicino: partenza alle 21:40.

I collegamenti aggiuntivi si inseriscono nelle misure adottate per fronteggiare i disagi provocati dalle limitazioni operative dello scalo di Catania.

La cenere dell’Etna condiziona il traffico aereo

L’attività eruttiva dell’Etna e la conseguente presenza di cenere vulcanica rappresentano un elemento di particolare attenzione per la sicurezza delle operazioni aeroportuali. La riapertura dei settori C1 e B3 annunciata dalla SAC consente il ripristino delle attività di volo, ma l’evoluzione della situazione resta legata alle condizioni del vulcano e alle valutazioni operative dello scalo.

Per i passeggeri resta quindi importante verificare direttamente con la compagnia aerea lo stato del proprio volo, soprattutto per le partenze e gli arrivi previsti nelle prossime ore.

La riapertura di Fontanarossa e l’attivazione dei collegamenti aggiuntivi da e per Comiso segnano intanto un ritorno alla normalità per il sistema dei trasporti aerei della Sicilia orientale, dopo le difficoltà legate all’emergenza cenere.

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