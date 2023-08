L’assurdità: l’Ast lascia a piedi da settimane i viaggiatori della provincia di Ragusa. Gravi disservizi

Gravi disservizi Ast in provincia di Ragusa. E non solo. Da molte settimane si stanno manifestando a danno degli utenti gravi disagi. Improvvisamente, i viaggiatori si ritrovano corse cancellate senza neanche un preavviso. O con un preavviso talmente minimo da non consentire di organizzarsi con un altro mezzo.

Ma non solo: si segnalano anche autobus guasti, portiere che si aprono con bagagli che rotolano per strada e persone che perdono importanti coincidente perchè non avvisate in tempo.

CHE FARE?

La rabbia dei viaggiatori è tanta. Un nostro lettore, infatti, promette: “Questa è interruzione di pubblico servizio, mi riservo di fare esposto ai carabinieri”. La provincia di Ragusa è già isolata per motivi che tutti noi conosciamo: niente braccio autostradale, niente di niente. Ci manca, insomma, solo questo.

LE CORSE CHE HANNO SUBITO MAGGIORI DISSERVIZI

Secondo quanto ci è stato segnalato dai lettori, le corse che hanno subito maggiori disservizi sono quelle per Palermo. In particolare, il diretto per Palermo parte da Modica e si ferma a Ragusa, Comiso e Vittoria. Sono tre gli autobus che dovrebbero collegarci a Palermo ogni giorno: uno al mattino, uno a ora di pranzo e uno il pomeriggio. Da diverse settimane, queste corse non vengono garantite. Ma la cosa veramente assurda è che sul sito dell’Ast l’annuncio viene messo il giorno stesso non dando così la possibilità agli utenti di organizzarsi prendendo un altro mezzo, ad esempio il treno. Neanche recandosi presso le biglietterie si hanno certezze: le persone preposte, infatti, non sono in grado di fornire informazioni certe.

IL SITO DELL’AST E IL BACINO DI UTENZA RAGUSANO

Sul sito dell’Ast, stamani, sono stati annunciati i seguenti disservizi che dureranno fino al 2 settembre. Tutte le corse qui descritte, non sono garantite.

MODICA – Ispica – Rosolini – Noto – Avola -Catania aeroporto – Catania delle ore 6.00

Catania – Catania aeroporto – Avola – Noto – Rosolini – Ispica – Modica delle ore 11:00

Ispica – Rosolini – Noto – Avola – Catania aeroporto – Catania delle ore 9:00

CATANIA – Catania aeroporto – Rosolini – Ispica – Pozzallo – Modica delle ore 13:30

Modica – Pozzallo – Ispica – Rosolini – Noto – Avola – Catania aeroporto – Catania delle ore 8:00;

Catania – Catania aeroporto – Avola – Noto – Rosolini – Ispica – Pozzallo – Modica delle ore 13:30;

Modica – Pozzallo – Ispica – Rosolini – Noto – Avola – Catania aeroporto – Catania delle ore 13:00;

Catania – Catania aeroporto – Avola – Noto – Rosolini – Ispica – Pozzallo – Modica delle ore 17:15;

Modica – Ragusa – Comiso – Vittoria – Palermo delle ore 8:00;

Palermo – Vittoria – Comiso – Ragusa – Modica delle ore 14:45.

UN CONSIGLIO DI BUON SENSO

Nonostante questa non possa essere certamente una soluzione, consigliamo agli utenti che devono recarsi a Palermo di prendere l’autobus per Catania e da lì recarsi verso il capoluogo. Si tratta di una soluzione non certo comoda, e nemmeno economica, ma che può essere risolutiva in questo momento. Per chi invece vuole recarsi a Catania, consigliamo di recarsi direttamente in città usufruendo del servizio offerto da Etna Trasporti che effettua una corsa da Ragusa ogni ora.