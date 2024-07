L’assistenza domiciliare integrata rilanciata da Sisifo in tutta la provincia. Cure gratuite a casa. Ecco come funziona

Servizi gratuiti di assistenza domiciliare integrata rivolti ai pazienti affetti da gravi patologie croniche. Un’iniziativa che rappresenta una risposta concreta e innovativa alle esigenze di salute della comunità locale, con un focus particolare sulla medicina di prossimità. E che in provincia di Ragusa vengono rilanciate da Sisifo, uno dei piu’ importanti consorzi di cooperative in Sicilia che si occupa appunto di sanità e che, integrando quella pubblica in ospedale, permette di poter ricevere cure gratuite direttamente a casa.

Iniziativa presentata in conferenza stampa da Presidente del Consorzio di cooperative sociali Sisifo, Giuseppe Piccolo, dal responsabile tecnico regionale Roberto Roccuzzo, e dal direttore sanitario della centrale operativa di Ragusa, Maurizio Carnazza.

Un Consorzio di Cooperative per la Salute del Territorio

Giuseppe Piccolo ha aperto l’evento, illustrando la missione del Consorzio Sisifo. “Siamo un consorzio di cooperative sociali attivo in tutta la Sicilia da oltre 25 anni, con una presenza radicata in ogni provincia. Rispondiamo alla domanda di salute del territorio e dei cittadini, offrendo una filiera di servizi in grado di collaborare efficacemente con le istituzioni pubbliche. Il nostro obiettivo non è il profitto, ma la promozione di una cultura basata sui principi mutualistici e solidaristici. Crediamo fermamente che possiamo dare un contributo reale al benessere del territorio”.

L’Importanza dell’Assistenza Domiciliare Integrata

Roberto Roccuzzo ha evidenziato come l’assistenza domiciliare integrata, iniziata a Ragusa nel 1997, sia stata estesa con successo in tutta la Sicilia. “I nostri operatori sanitari di Sisifo entrano ogni giorno in contatto con situazioni di disagio non solo sanitario, ma anche emotivo. L’ADI offre una risposta intelligente, riducendo i costi della sanità pubblica e migliorando la qualità del servizio. Una squadra dedicata, composta da direttori tecnici, coordinatori infermieristici e fisioterapici e ancora altre figure, lavora con impegno per umanizzare l’assistenza, garantendo un diritto fondamentale: l’assistenza sanitaria gratuita a domicilio”.

Verso un Futuro di Maggiori Esigenze Sanitarie

Maurizio Carnazza ha sottolineato le sfide future legate all’invecchiamento della popolazione. “Nel 2030, l’italiano medio sarà più anziano e avrà maggior bisogno di cure. Da aprile ad oggi, abbiamo assistito 120 pazienti per un totale di 3400 giornate di assistenza in soli due mesi e mezzo. La cura a domicilio evita accessi impropri al pronto soccorso e offre un trattamento più umano e personalizzato rispetto all’ospedale. Oltre ai medici e infermieri, il nostro team include logopedisti, psicologi e dietisti, tutti impegnati a garantire la migliore qualità di vita possibile ai pazienti”.

Dati e Impatti dell’Assistenza Domiciliare Integrata

In appena due mesi dall’avvio del servizio ADI gratuito, a Ragusa e in quasi tutte le province siciliane, sono state registrate oltre 3600 giornate di cura con circa 1600 prestazioni. L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) include un insieme di cure socio-sanitarie che comprendono medicazioni, prelievi, iniezioni e cambio cateteri, fornendo supporto a domicilio per persone in situazioni di fragilità, parziale o totale non autosufficienza, disabilità o malattie in fase avanzata che necessitano di cure palliative.

La Visione di Sisifo per un’Assistenza Umanizzata

Il Presidente Piccolo ha concluso sottolineando l’importanza della libera scelta del paziente e del ruolo centrale della famiglia nel processo di assistenza. “Il sistema sanitario ritorna nelle mani del paziente, che può scegliere liberamente da chi farsi assistere. Sisifo è in grado di garantire quell’umanità che spesso manca nella sanità odierna. Ringraziamo anche la cooperativa Logos, nostra associata, per il supporto formativo, essenziale per mantenere elevati gli standard del nostro servizio”.

Maurizio Carnazza ha aggiunto: “Per usufruire del servizio, i cittadini devono rivolgersi al proprio medico di famiglia che prescriverà le cure a carico del Servizio Sanitario Nazionale. È fondamentale chiarire che l’ADI è un servizio vitale per coloro che affrontano malattie croniche o gravi, permettendo ai pazienti di essere assistiti a casa, mantenendo la loro routine quotidiana, circondati dalla famiglia e dagli oggetti familiari”.

La presentazione ha ribadito l’impegno di Sisifo nel migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso un’assistenza domiciliare integrata, efficiente e umana, rispondendo alle sfide della sanità moderna con soluzioni innovative e solidali. Ed intanto per questo sabato mattina a Poggio del Sole, proprio la Logos promuove un evento formativo di approfondimento dedicato all’assistenza domiciliare integrata.

