Laocoonte d’oro: donate a Prefettura e Comune di Ragusa opere pittoriche di vari artisti iblei

Nell’ambito della cerimonia organizzata nella settimana Santa dall’Accademia Laocoonte nei saloni di rappresentanza della Prefettura di Ragusa, sono state donate due opere pittoriche rispettivamente alla Prefettura e al Comune di Ragusa. La donazione (quadri realizzati con tecnica mista dagli artisti Filippo e Maria Giudice), è un gesto di riconoscimento per l’attività svolta dalle istituzioni come garante della legalità sul territorio, ma anche per ringraziare “una Prefettura aperta verso tutte le forme d’arte”, come ha sottolineato nel corso dell’evento il Prefetto Giuseppe Ranieri.

Alla presenza delle autorità militari e civili sono state consegnate le pergamene di onorificenza ai personaggi eccellenti nei vari campi del mondo artistico ragusano. Persone di grande spessore culturale che hanno contribuito, ogni uno nel suo campo e a modo suo, a valorizzare il territorio ibleo, e per questo premiati con il “Laocoonte d’oro” nei anni. Tra i presenti il prof. Paolo Nifosì (critico d’arte), Emanuele Cavarra (scrittore, 1° Premio “Miglior stile narrativo” al salone del Libro di Torino), Carmelo Arezzo (scrittore, giornalista, storico), Franco Antoci (presidente Ragusani nel Mondo), Carmelo Iacono (primario Oncologia di Ragusa), Vittorio Sartorio (Accademia della Cucina Italiana), Pasquale Spadola (attore e regista), Giovanni Lissandrello (pittore), il fotografo Giuseppe Leone.

Nel corso della cerimonia è stato consegnato il prestigioso premio Laocoonte d’oro a Biagio Pelligra, attore comisano di cinema, teatro e televisione. Conosciuto da numerosi film di generi differenti, dal poliziesco all’avventura e alla commedia, ha lavorato con attori quali Edoardo de Filippo, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni, Philippe Leroy, Ben Gazzara e Tomas Milian. In TV ha lavorato al fianco di Luca Zingaretti nella serie “Il commissario Montalbano” e ha recitato anche ne “ Il capo dei capi”, e “L’ultimo padrino”.

Per l’importanza dell’arte e della cultura nella promozione del territorio a livello nazionale e internazionale, ma l’arte vista anche come valida forma per prevenire il crimine e la violenza sul territorio e che integra le varie culture che troviamo presenti sull’isola, ha parlato la co-presidente dell’Accademia, Silviya Alexsandra. “Gli ambiziosi progetti dell’Accademia includono e sono rivolte a tutti e 12 comuni della provincia e mirano a creare un clima di serenità e bellezza coinvolgendo sempre di più i giovani, oltre a promuovere ed abbellire il territorio con varie iniziative”, ha sottolineato la neo co-presidente.

La collaborazione con i licei artistici nella provincia è alla base dei programmi dell’Accademia, in quanto ritenuto che proprio i ragazzi di oggi saranno gli ambasciatori della cultura Iblea di domani. Molto gradita la presenza alla serata del Liceo musicale “Giosuè Carducci” di Comiso, un liceo molto giovane, (è stato inaugurato solo tre anni fa), ma che già si distingue con attività di buon livello per formare i futuri musicisti. Lo ha mostrato al pianoforte Alessio Oxa che è al suo primo anno (nella classe della professoressa di pianoforte Stefania Ruta), interpretando un brano composto da Ludvig Van Beethoven nel 1810, “Per Elisa”.

Il gruppo di musica celtica Tir Na nOg (che tradotto significa “terra del giovane eterno”), ha dato inizio alla cerimonia e l’ha accompagnata nelle sue varie fasi, immergendo nelle magnifiche colonne sonore di 4 film indimenticabili (Signore degli Anelli, Trono di Spade, Braveheart e Ultimo dei Mohicani). Va detto che alle origini sia del Tir na nOg, che quelli del Accademia Laocoonte, vi è la mitologia; nel loro caso, quella irlandese.

L’Accademia Laocoonte ha ringraziato la Prefettura di Ragusa e in particolare il Prefetto Giuseppe Ranieri, per l’ospitalità nei magnifici saloni di rappresentanza che tra altro sono un esempio che l’arte rimane tale, nonostante il periodo storico e il contesto in quale viene creata.



