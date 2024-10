Lanciarono petardi in campo e accesero un fumogeno durante una partita contro il Modica: due ultras dell’Enna sottoposti a DASPO

In vista dell’incontro di calcio di Eccellenza che si è svolto il 28 aprile 2024, la Questura di Ragusa aveva predisposto una serie di misure di sicurezza, a seguito di un Tavolo tecnico con le forze di polizia e i rappresentanti delle due squadre.

L’attività della polizia

Un’attenta attività di filtraggio e l’uso di video-documentazione hanno permesso di individuare due tifosi dell’Enna, rispettivamente di 29 e 27 anni, responsabili dell’accensione di un fumogeno e del lancio di un petardo in campo. Entrambi sono stati denunciati per detenzione e utilizzo di materiale esplosivo.

Successivamente, la Divisione Anticrimine ha emesso un divieto di accesso a eventi sportivi per un anno nei confronti dei due individui. Uno di loro ha precedenti legati agli stupefacenti. Di conseguenza, non potranno assistere alle partite dell’Enna, che milita in Serie D.

