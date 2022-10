Lancette indietro di un’ora: stanotte, torna l’ora solare

Torna stanotte l’ora solare. Col ritorno dell’ora solare, l’orario del tramonto del sole sarà anticipato di un’ora, quindi farà buio prima. Allo stesso modo anche l’alba avverrà un’ora prima, quindi avremo più luce la mattina a partire da domani, Domenica 30. L’ora solare rimarrà in vigore fino a domenica 26 marzo 2023, quando sarà il momento di spostare nuovamente le lancette un’ora avanti per il ritorno dell’ora legale.

Abolizione del cambio orario, in Italia per ora non ci sarà

Negli ultimi anni si è discusso anche se abolire o meno il cambio dell’ora; poco più di 4 anni fa, tra luglio e agosto 2018, è stata avanzata dal Parlamento Europeo una proposta di abolizione, caldeggiata soprattutto dai Paesi nord-europei, capeggiati da Polonia e Finlandia. Nella discussione che è seguita alla Commissione Europea non si è raggiunto un compromesso che accontentasse tutti i Paesi ed è stata lasciata libertà di decisione ad ogni Stato membro, sulla possibilità di mantenere l’ora solare o legale, o lasciare intatto il cambio orario.

L’Italia, con il governo Conte-bis nel novembre del 2019 ha depositato a Bruxelles una richiesta formale per mantenere intatta la situazione attuale. Dato che al documento non sono state apportate modifiche, il cambio di orario due volte all’anno resta invariato. Per il momento insomma tutto rimarrà come adesso.