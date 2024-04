L’alberghiero di Vittoria conquista la finale nazionale del Cooking Quiz. Quattro classi in corsa per la vittoria

L’istito alberghiero “G. Marconi” di Vittoria conquista la finale nazional del cooking quiz. Sono quattro le classi in corsa per la vittoria a Roma il 22 maggio.

Grande soddisfazione dei docenti per i punteggi straordinari ottenuti dai ragazzi: le classi 4A e 4D indirizzo enogastronomia e 4B e 4C indirizzo sala sono passate alla finale nazionale.

CHE COS’E’ IL COOKING QUIZ

Il Cooking Quiz, giunto alla sua ottava edizione, si conferma come un progetto didattico coinvolgente e formativo per gli studenti degli Istituti Alberghieri italiani. Ideato da Plan Edizioni e Peaktime, il programma si propone di trasmettere conoscenze fondamentali su tematiche quali la sana alimentazione, l’enogastronomia locale, la valorizzazione delle eccellenze culinarie del territorio e la lotta allo spreco alimentare.

Il coinvolgimento di importanti figure del settore culinario, come gli chef/docenti della F.I.C. Federazione Italiana Cuochi, di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e di A.I.S. Associazione Italiana Sommelier, assicura una formazione completa e di alto livello per gli studenti partecipanti.

Attraverso l’uso della gamification, il concorso offre agli studenti un modo divertente e coinvolgente per apprendere e mettere alla prova le proprie conoscenze. Le sfide individuali e le competizioni tra classi conducono alla Finalissima Nazionale, che si terrà al Teatro Olimpico di Roma il 22 maggio.

