L’aeroporto di Comiso sarà collegato con Vittoria e Catania: nove tratte giornaliere con fermata allo scalo

na nuova tratta autobus da Vittoria per Catania con una fermata garantita presso l’aeroporto di Comiso. Le nuove tratte sono state concordate dalla ditta Giamporcaro, che gestisce il trasporto su autobus tra Vittoria, Comiso e Catania e la sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari.

I collegamenti saranno nove nei giorni feriali e quattro nei giorni festivi e le tratte saranno operate in coincidenza con gli orari di arrivo e partenza di voli da Comiso per Roma (due volte al giorno) e Milano (una volta al giorno). L’autobus per Catania effettua delle fermate obbligatorie all’aeroporto di Comiso e a Lentini, collegando quindi anche l’importante centro della piana di Catania.

Questo risultato è stato raggiunto dopo una serie di trattative avviate dal comune e dall’ex provincia regionale. Altre interlocuzioni sono state avviate per cercare di collegare anche i comuni del sudest siciliano (Noto, Avola, Rosolini, Pozzallo, Ispica e Modica) così come Gela e i comuni del calatino (Caltagirone, Grammichele, Mazzarrone). Uno degli handicap dell’aeroporto di Comiso sono infatti i collegamenti che finora hanno penalizzato chi da altre città del comprensorio deve raggiungere Comiso.

In dirittura d’arrivo l’accordo con la ditta SAL che collegherà le province di Agrigento e Caltanissetta (via Gela) verso l’aeroporto di Comiso. Le nuove tratte di collegamento e gli orari saranno resi noti nei prossimi giorni.

Questi collegamenti risultano determinanti nel momento in cui a Comiso sono state avviate le rotte della continuità territoriale per Roma e Milano. Aerei quasi sempre pieni per Milano, perché i collegamenti con le tariffe della continuità territoriale risultano molto competitive. A Comiso, si registrano presenze di passeggeri provenienti anche da altre province siciliane.

I voli per Roma hanno un tasso di riempimento inferiore perché i passeggeri risultano distribuiti su due rotte giornaliere andata/ritorno. I primi dieci giorni di continuità territoriale hanno comunque fatto registrare un aumento considerevole dei passeggeri dall’aeroporto di Comiso.

© Riproduzione riservata