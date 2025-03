Ladro in fuga con lo zaino, ma il proprietario lo rincorre: paura e rabbia nel cuore di Ragusa

È accaduto in pochi istanti, un tentato furto, in pieno giorno, nel cuore del centro storico di Ragusa superiore. Erano circa le 12:30. La pioggia battente non ha impedito a un malintenzionato di tentare un colpo rapido, ma audace. Un cittadino, mentre scaricava le buste della spesa davanti la propria abitazione in via San Giovanni, ha lasciato aperto il cofano della propria auto per pochi istanti. All’interno, uno zaino contenente oggetti personali di valore: un computer, un iPad, un orologio sportivo e una cassa audio. “Mi sono attardato giusto qualche secondo – racconta la vittima – il tempo di depositare le buste e chiudere la porta. Quando sono uscito di nuovo, ho visto un uomo allontanarsi con il mio zaino sulle spalle”. Un attimo di panico, seguito da una reazione istintiva: l’inseguimento, le urla, il confronto fisico. Fortunatamente, l’uomo non era armato e non ha opposto resistenza. Lo zaino è stato recuperato. Ma lo shock rimane. “È stato un gesto istintivo – continua il cittadino – ma poteva finire diversamente. Poteva costarmi molto caro. Non è ammissibile che nel 2025 si debba temere per la propria incolumità semplicemente uscendo di casa o lasciando l’auto aperta per pochi secondi”.

Il racconto si trasforma presto in un appello da parte del consigliere Firrincieli che ha riportato quato accaduto : “Serve un intervento immediato dell’Amministrazione comunale. Servono più controlli, più sicurezza, più presenza sul territorio. Non possiamo più tollerare che Ragusa venga consegnata all’incuria e alla microcriminalità”.

