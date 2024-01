La Volley Modica si prepara alla sfida contro Napoli

La Volley Modica si prepara per la prossima gara casalinga contro la Quantware Napoli, in programma domenica alle 16 al “PalaRizza”. Dopo aver ottenuto un buon punto nella trasferta di San Giustino, la squadra è concentrata su questo importante incontro.

Il coach Enzo Distefano sottolinea che non devono sottovalutare la Quantware Napoli, una squadra che ha dimostrato di poter ottenere risultati positivi, anche in trasferta, contro avversari difficili. Distefano è fiero della prestazione della sua squadra a San Giustino, anche se il risultato è stato un pareggio. Ora, il focus è sulla sfida contro Napoli, un match importante per la classifica e per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il giocatore Marco Spagnol, schiacciatore modicano, parla della determinazione con cui affronteranno la partita contro Napoli. Dopo la sconfitta dell’andata, vogliono riscattarsi e dimostrare di poter competere al massimo livello. Spagnol invita i tifosi a sostenerli in questa sfida, promettendo una battaglia sportiva avvincente.

La squadra è consapevole dell’importanza di ogni partita come una finale e darà il massimo per conquistare la vittoria contro la Quantware Napoli.