La Volley Modica “riparte” dopo il turno di sosta, sabato a Bari c’è la sfida alla Just British

La preparazione dell’Avimecc Volley Modica per il rush finale della regular season del campionato di serie A3 di pallavolo è ripresa dopo due giorni di riposo concessi da coach Enzo Distefano.

Durante la pausa, i biancoazzurri hanno avuto modo di ritemprarsi e concentrarsi sulle sfide decisive che li attendono per cercare di conquistare i punti necessari per entrare nei play off.

Il primo ostacolo da superare è la sfida contro il Just British Bari, una compagine che, nonostante i risultati negativi delle ultime settimane, cercherà di ottenere una vittoria che possa aiutarla nella lotta per la salvezza.

Coach Distefano e il suo staff sono consapevoli delle difficoltà della sfida contro il Bari e stanno preparando la squadra con determinazione per affrontarla al meglio. Il gruppo modicano è concentrato sull’importante trasferta in Puglia di sabato e sta lavorando duramente per portare a casa punti fondamentali per la classifica.

La squadra continuerà ad allenarsi con doppie sedute fino a giovedì e partirà per Bari venerdì mattina, pronta a scendere in campo sabato alle 17 con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo.

© Riproduzione riservata