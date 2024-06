La Volley Modica riparte da Enzo Distefano, sarà il “condottiero” biancoazzurro anche nel prossimo campionato di A3

Dopo aver archiviato con soddisfazione la stagione appena conclusa, l’Avimecc Volley Modica si sta preparando per la sua sesta stagione consecutiva nel campionato di serie A3. Il primo passo della società, sotto la guida del presidente Ezio Aprile e del direttore generale Luca Leocata, è stato la riconferma di coach Enzo Distefano. Alla sua prima stagione come primo allenatore in Terza Serie, Distefano ha centrato gli obiettivi societari, dimostrando competenza e abilità nel trarre il meglio da ogni giocatore.

La dirigenza dell’Avimecc Volley Modica ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto da Distefano nella passata stagione. “Enzo Distefano ha dimostrato tutta la sua competenza e preparazione in serie A3, qualità che avevamo già notato nel suo percorso con le nostre giovanili”, hanno dichiarato i dirigenti. La riconferma di Distefano è stata una scelta naturale, data la sua abilità nel superare le difficoltà e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Distefano ha espresso gratitudine per la fiducia rinnovata dalla dirigenza e ha dichiarato: “Penso che la fiducia che mi è stata accordata sia stata ripagata con i risultati ottenuti. Pretenderò da tutti entusiasmo, perché è il motore che spinge a raggiungere gli obiettivi”. Distefano ha inoltre sottolineato l’importanza della riconferma dello “zoccolo duro” della squadra per mantenere continuità e competitività.

Guardando alla prossima stagione, Distefano prevede un aumento del livello di competizione nel girone Blu, con squadre meridionali agguerrite e pronte a conquistare i posti di rilievo in classifica. Ha promesso alla dirigenza il suo massimo impegno e entusiasmo per offrire la migliore pallavolo possibile e soddisfare i tifosi che continuano a sostenere la squadra con passione.

Con la riconferma di Distefano e la preparazione del nuovo roster, l’Avimecc Volley Modica si prepara ad affrontare la prossima stagione con determinazione e fiducia, puntando a raggiungere nuovi traguardi e a mantenere alto il livello delle sue prestazioni.

