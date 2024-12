La Volley Modica non si ferma più, i “Galletti” vincono in rimonta a Sabaudia

L’Avimecc Modica conquista la terza vittoria consecutiva con un’ottima prestazione sul difficile campo del “PalaVitaletti” di Sabaudia, imponendosi per 3-1 contro la Vidya Virdex. Trascinati da un superlativo Willy Padura Diaz, autore di ben 33 punti, i modicani dimostrano carattere e solidità, rimontando dopo aver perso il primo set.

Primo set:

La partita inizia con un equilibrio evidente, ma Sabaudia riesce a prendere il controllo grazie a un break decisivo sul 14-14, spinto dall’efficacia di Ruiz. Il set si chiude sul 25-21 a favore dei padroni di casa, con Modica incapace di reagire nonostante qualche tentativo.

Secondo set:

In avvio di secondo parziale, Sabaudia sembra pronta a dominare, portandosi in vantaggio di 7 punti (16-9). Tuttavia, è in questo momento che emerge la qualità di Padura Diaz, che, con un mix di potenza ed esperienza, guida i suoi compagni in una rimonta spettacolare. Modica riesce a pareggiare i set vincendo 25-23 dopo un finale di alta intensità.

Terzo set:

La squadra ospite prende fiducia e comanda le operazioni, allungando fino all’11-16. Nonostante un tentativo di rimonta di Sabaudia, i biancoazzurri mantengono il controllo e chiudono 25-21, portandosi avanti nel conto dei set.

Quarto set:

Con il morale alle stelle, Modica parte forte anche nell’ultimo parziale, amministrando il vantaggio senza troppe difficoltà. Sabaudia non riesce a rientrare in partita, cedendo 19-25. La vittoria consente ai ragazzi di coach Enzo Distefano di consolidare il sesto posto in classifica.

Protagonisti

Willy Padura Diaz: Assoluto trascinatore con 33 punti, è stato decisivo nei momenti critici, mettendo in seria difficoltà la difesa avversaria.

Sabaudia: Nonostante l'ottima prova di Ruiz, la squadra ha mostrato difficoltà nel mantenere il ritmo imposto dagli ospiti nei set successivi al primo.

Implicazioni per la classifica

Con questa vittoria, Modica dimostra di essere in un ottimo momento di forma e si avvicina alla zona playoff. La crescita continua della squadra, soprattutto in trasferta, lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

