La Volley Modica cade al “PalaRizza”, Tuscania mostra i muscoli e passa in tre set

Avimecc Volley Modica 0

Maury’s ComCavi Tuscania 3

Parziali: 18/25, 18/25, 24/26

Avimecc Volley Modica: Raso 11, Capelli 18, Putini, Chillemi 8, Quagliozzi 1, Princi 1, Garofolo 3, Nastasi (L1), n.e.:Turlà, Aiello (L2), Firrincieli, Saragò, Petrone. All. Giancarlo D’Amico; Assistente: Enzo Di Stefano

Maury’s ComCavi Tuscania: Stamegna, Festi 10, Sacripanti 10, Corrado 18, Aprile 3, Onwuelo 13, Parisi, Sorgente (L1), n.e: Ruffo, Menchetti, Cipolloni, Quadraroli (L2), Licitra. All. Sandro Passaro; Assistente: Francesco Barbanti.

Arbitri:Gianmarco Lentini e Sergio Pecoraro

Modica – Sconfitta casalinga dell’Avimecc Volley Modica che al “PalaRizza” si arrende in tre set dopo 90′ di gioco ai laziali della Maury’s ComCavi Tuscania arrivati in Sicilia per confermare la quarta posizione in classifica valida per approdare in Coppa Italia.

Il sestetto di coach Passaro ha centrato l’obiettivo portandosi a casa tre punti meritati contro un sestetto modicano che ha provato a rientrare in partita senza riuscirci.

Primi due set in sofferenza per i padroni di casa costretti sempre a inseguire gli avversari che dopo aver preso il largo hanno gestito bene le restanti fasi del gioco.

Partono forte gli ospiti che mettono subito in chiaro le loro intenzioni e nel set d’apertura piazzano subito un break di 2/8 che indirizza la prima frazione. Modica prova a reagire, ma è subito ricacciata indietro (9/16) dalla formazione laziale che gestisce bene il vantaggio mantenendolo su livelli di sicurezza (13/21) per poi chiudere in scioltezza 18/25 in 27′ e portarsi in vantaggio.

Al cambio di campo la sfida è più equilibrata soltanto a inizio secondo set (6/8) con Modica che prova a restare in scia degli avversari, che così come nel parziale precedente si mantengono avanti nel punteggio fino a metà frazione (13/16), per poi allungare gradualmente (16/21) e chiudere in scioltezza ancora 18/25 in 28′.

Al cambio di campo coach D’Amico prova a “pungere” nell’orgoglio i suoi ragazzi che tornano sul taraflex con maggiori motivazioni. Il gioco diventa più fluido, Capelli e Raso penetrano con maggiore continuità nella difesa viterbese e Tuscania deve fare fatica a stare in scia dei modicani (8/7). La forbice del punteggio si allarga a metà frazione con Modica che si porta avanti di 3 (16/13), ma Tuscania non si lascia intimorire e ricuce lo strappo portandosi a – 1 (21/20). La gara si alza di livello e il punto a punto porta la frazione ai vantaggi (24/24), ma i nervi più saldi e la maggiore esperienza premia la formazione ospite che vince anche la terza frazione 24/26 in 35′ e si porta a casa tre punti pesanti per la classifica.

L’Avimecc Volley Modica chiude con un k0 casalingo il girone di andata e nel giorno di Santo Stefano tornerà in campo al “PalaCatania” ospite della Farmitalia nel derby di Sicilia valido per la prima giornata di ritorno.