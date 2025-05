La voce delle pietre: “Le iscrizioni greche” di Lorenzo Guardiano

Chiudere il Maggio dei Libri con la memoria incisa nella pietra: Lorenzo Guardiano presenta il suo libro “Le iscrizioni greche”, edito da Abulafia Editore, in una suggestiva serata al Giardino delle Suore di via Augusta, a Marina di Ragusa. In dialogo con l’archeologo Giovanni Di Stefano, con letture a cura di Benedetto Guardiano, l’incontro è un viaggio nel passato alla scoperta delle parole antiche che ancora oggi ci parlano. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della storia e della cultura classica.

Appuntamento per venerdì 31 maggio alle ore 18 presso il Giardino delle Suore, Marina di Ragusa

