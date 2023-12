La vita è cammino. L’avvio del Natale. Dalla Diocesi di Noto il messaggio di Avvento

Quel “sì all’umanità” detto dal Signore è tutto un voler aprire le braccia all’amore, Messaggio che arriva dal Vescovo mons. Salvatore Rumeo consegnandolo alla comunità diocesana in occasione dell’Avvento, periodo iniziato proprio ieri con la Prima domenica di Avvento: “Il Natale di Dio è il natale dell’uomo, rinascita d’amore – scrive Rumeo – il Signore è qui, è venuto a vivere tra di noi. Ha preso la vita di ogni uomo e l’ha fatta Sua con la tenerezza che soltanto Lui è capace di mostrare con grandezza d’animo. E la via è tracciata da Gesù, dal suo amore per i poveri e i piccoli. Entra nella grotta del tuo cuore per condividere il sogno di Dio, l’umanità redenta da un Bambino in fasce”.

Dalla Caritas netina l’invito a camminare insieme.

E soprattutto a fidarci, a rinascere. Un messaggio chiaro, quello della Caritas della Diocesi netina. Insieme si possono affrontare percorsi difficili, momenti di disagio e di solitudine. Messaggio che arriva ad inizio di dicembre quando la prima domenica di Avvento ci invita a riflettere sull’arrivo del Signore. “Non è anzitutto attesa del Natale l’Avvento ma del compimento di ciò che a Natale si è rivelato, ovvero le possibilità aperte da un Dio che cammina con noi. E dal momento in cui Dio condivide la nostra strada, non è pensabile che il cammino resti senza meta. Ecco perché dobbiamo fidarci. La paura e lo scoraggiamento, oltre che mancanza di fede, sono cattivi consiglieri. Solo chi è sereno è agile, pronto, in grado di riflettere. Per questo prevede e coordina i movimenti. La vita allora diventa veramente cammino!”.