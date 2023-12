La Virtus vince contro il Rende, ma palazzetto con il fiato sospeso per la caduta di Calvi

La Virtus vince ma che paura. Finisce 100 a 76, una partita mai messa in discussione. Il palazzetto a Ragusa però resta in apprensione per la salute di Giorgio Calvi. A quattro minuti dalla fine della partita cala il gelo. Brown recupera un pallone in difesa e lancia Calvi in contropiede. Il giocatore schiaccia e cade all’indietro violentemente sul parquet. Le panchine corrono in campo per prestare soccorso. Il giocatore si rialza dopo diversi minuti. Intontito ma con le sue gambe torna in spogliatoio accompagnato dallo staff . Sarà condotto in ospedale per controlli.

La partita era iniziata con le due squadre che con un gesto simbolico, portando in campo ognuno una scarpetta rossa, con la collaborazione di “adesso basta – Ragusa” hanno detto con decisione ‘no alla violenza sulle donne’.

Non è stata una partita bella da vedere. Ed è durata solo 5 minuti la resistenza del Bim Bum Basket di Rende. Le due squadre nel primo quartino non hanno offerto grandi emozioni; dopo qualche minuto speso a prendere le misure, punto a punto fatto di botta e risposta, la Virtus impatta sul 8 a 8 dopo tre minuti di gioco e inizia a macinare canestri anche grazie ad una difesa un pochino più attenta e ad un attacco più preciso rispetto agli avversari. E’sul 15 a 8 per la Virtus Ragusa che coach Carbone, dalla panchina di Rende cerca di spezzare il ritmo chiamando il primo time out. Siamo a metà della prima frazione, aumenta il gap, e la forbice continua ad allargarsi. Il primo canestro per Rende lo segna Bisceglie mettendo nel sacco due liberi dopo un’astinenza di squadra di oltre 4 minutI di gioco. Rende insiste con la difesa a zona che manterrà fino alla fine del quarto. Dall’arco grande la Virtus di coach Recupido non è in buona serata, poco precisa anche se riesce comunque a trovare buone soluzioni di attacco. Il primo quarto finisce con Rende doppiata da Ragusa: 32 a 16. Seconda frazione con una maggiore intensità. Ragusa va al riposo grande con un vantaggio notevole, 58 a 36, con Rende che pur cercando di cambiare le carte in difesa, prendendo l’uomo dalla rimessa, non riesce a finalizzare in attacco. Il Bim Bum Basket ha in Markovic l’autore di 12 punti sui venti realizzati nella seconda frazione.

Seconda metà dell’incontro inizia con un ingiustificabile fretta e molta imprecisione. Nella Virtus Ragusa, grande lavoro difensivo di Vavoli che è muro impenetrabile dispensatore di calma e buoni palloni. In tre minuti d’oro, Brown ritrova grinta e si inventa tre canestri spettacolari riportando entusiasmo in un match che davvero aveva poco da dire. Gaetano esce dal campo con 4 falli a metà del terzo quarto e coach Recupido decide di fare rifiatare anche Brown, tenendolo in panchina con Simon e Cioppa dando dei buoni minuti anche al giovanissimo Mirabella. Quintetto basso, palla fatta girare bene nel perimetro ma la Virtus per un po’preferisce tirare da fuori con esiti poco fruttuosi. Si va all’ultima pausa sul 74 a 58. Gli ultimi 10 di gioco vedono il riavvicinamento del Rende che arriva al -13, ma è una rimonta impossibile. La partita è finita sul 100 a 76. Un girone d’andata di serie B Interregionale che si chiude per la Virtus con sei vittorie di fila e una maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

IL TABELLINO

Virtus Ragusa-Bim Bum Basket Rende 100-76

Virtus Ragusa: Brown 26, Piscetta 2, Epifani 5, Cioppa 8, Simon 7, Cascone, Vavoli 16, Sorrentino 11, Gaetano 16, Mirabella, Calvi 9. All.: Recupido

Bim Bum Basket Rende: Cersosimo 2, Gatta 14, Hajrovic 6, Bisceglie 13, Markovic 19, Festinese 14, Guido, Tomic ne, Guzzo 8, Carravetta. All.: Carbone

Arbitri: Cappello di Porto Empedocle e Tartamella di Trapani

Parziali: 32-16; 58-36; 74-58.

Note. Usciti per cinque falli: Gaetano (V)