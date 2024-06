La Virtus Ragusa si prepara alla sfida contro Infodrive che deciderà la prima promozione nel campionato di Serie B Nazionale

Gara-3 della finale del campionato di B Interregionale tra Capo d’Orlando e Virtus rappresenta un momento cruciale non solo per la promozione, ma anche come celebrazione dell’entusiasmo dei tifosi e delle due storiche piazze della pallacanestro siciliana. Entrambe le squadre arrivano da una stagione entusiasmante, e coach Recupido della Virtus sottolinea l’importanza dell’approccio mentale alla partita: “L’orgoglio e il piacere di esserci devono farci vivere l’impegno con serenità. Sarà soprattutto una questione mentale, vince chi usa meglio la testa. Andiamo a Capo d’Orlando con concentrazione e grande umiltà”.

Dopo la vittoria in gara-2 e la sconfitta in gara-1, la squadra ha già resettato e si concentra sul prossimo incontro. “Abbiamo già resettato. Siamo già concentrati sulla partita di domenica, si ricomincia da zero a zero. Dimentichiamoci di quanto è successo nei primi due episodi della serie e concentriamoci su quanto deve ancora accadere,” afferma il tecnico virtussino.

Ragusa potrà contare sul supporto di numerosi tifosi che raggiungeranno la Infodrive Arena per assistere al match: “Ringrazio i tifosi perché sentire il loro calore è sempre positivo per la squadra. Sappiamo che è una trasferta abbastanza scomoda da un punto di vista logistico e per questo apprezziamo ulteriormente la loro partecipazione. Speriamo sia una grande festa di sport,” conclude Recupido.

Attualmente, la serie tra Capo d’Orlando e Virtus è sull’1-1. La Infodrive ha vinto gara-1 in casa dopo un supplementare (67-60), mentre Ragusa ha risposto vincendo gara-2 (78-61) al PalaPadua. Gara-3 deciderà la prima promossa nel campionato di Serie B Nazionale. La squadra sconfitta avrà un’altra possibilità contro l’Italservice Loreto Pesaro, che ha perso la finale della Conference Centro contro la Virtus Roma 1960.

© Riproduzione riservata