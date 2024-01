La Virtus Ragusa si prepara alla sfida contro il Milazzo

La Virtus Ragusa affronterà Milazzo in una sfida importante, cercando di consolidare i progressi mostrati nelle ultime due partite dopo la sconfitta contro Capo d’Orlando. La vittoria contro Sala Consilina e la buona prestazione nella trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto hanno dato segnali positivi per il team di coach Gianni Recupido.

Nonostante l’assenza di Calvi e Piscetta, la Virtus ha dimostrato coesione e resilienza, rimontando nel quarto periodo e ottenendo una vittoria importante. Il vice allenatore, Massimo Di Gregorio, sottolinea l’aspetto emotivo e di gruppo come elemento fondamentale per la crescita della squadra. La sfida contro Milazzo, attualmente settima in classifica, richiederà un’attenzione particolare e un’impostazione mentale intensa per ottenere un risultato positivo. La partita è in programma per domenica alle 18 presso il PalaPadua.