La Virtus Ragusa si prepara alla sfida contro il Messina

La Virtus Ragusa si prepara per la prossima sfida contro la Castanea Messina. La squadra di Ragusa ha recentemente vinto quattro partite di fila nel mese di gennaio, dimostrando una buona forma nonostante alcune difficoltà legate a infortuni e acciacchi. La Virtus è già qualificata per la seconda fase del campionato, trovandosi tra le prime quattro nel girone.

La preparazione atletica e tecnica è stata gestita attentamente per mantenere la forma fisica della squadra durante un periodo impegnativo. La prossima partita si svolgerà al PalaCus di Messina, con palla a due alle 20:30. La Virtus Ragusa vuole continuare sulla strada del successo e confermare i progressi fatti nelle ultime settimane.

L’obiettivo per il futuro è gestire attentamente il carico di lavoro in vista della fase successiva del campionato, che si prevede sarà molto impegnativa. Dopo la partita contro Messina, ci saranno ancora due gare nella prima fase contro Fortitudo (in casa) e Rende (fuori casa) prima della pausa di una settimana e dell’inizio della fase orologio il 5 marzo.

© Riproduzione riservata