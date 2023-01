La Virtus Ragusa ingaggia Giorgio Calvi

La Virtus Ragusa comunica l’ingaggio di Giorgio Calvi, ala pivot classe 2000 già nelle fila di Imola e Verona in A2 e di Piombino, Jesi e Padova in serie B.



Milanese di nascita, Giorgio Calvi comincia la sua carriera nelle giovanili di Cernusco e successivamente nel campionato di serie C Gold con il Don Bosco Livorno. Nel 2019 arriva la chiamata di Imola in serie A2 e l’anno successivo è nel roster della Scaligera Basket Verona. Nella stagione 2021 gioca nel campionato di serie con Piombino, Jesi ed in ultimo alla Virtus Basket Padova prima di arrivare a Ragusa.



In grado di giocare sia da ala che da centro Calvi è un giocatore di grande atletismo capace di sfruttare gli spazi, tirare da fuori ed è inoltre un buon rimbalzista. Il suo arrivo permetterà a coach Antonio Bocchino una maggiore rotazione con l’obiettivo di mantenere costante la qualità in campo.