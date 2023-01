La Virtus Ragusa batte la Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Importante vittoria

La Virtus Ragusa ha ottenuto una importante vittoria contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria, imponendosi per 90-95 all’overtime al PalaCalafiore. La partita è stata emozionante e combattuta fino alla fine, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo per ottenere la vittoria.

Nel primo tempo, la Viola Reggio Calabria ha avuto la meglio, portandosi avanti di dodici punti alla fine del primo tempo. Tuttavia, la Virtus Kleb Ragusa non si è data per vinta e ha saputo rialzarsi nel secondo tempo, grazie alle prestazioni di Chessari e Cassar, che hanno permesso loro di rientrare in partita e addirittura di passare in vantaggio.

Nel quarto finale, l’intensità e il livello espresso da entrambe le squadre sono stati straordinari. Marchini ha messo a referto un parziale personale da 8 punti in pochi secondi, regalando nuove speranze alla Viola Reggio Calabria. Tuttavia, non è stato sufficiente per evitare l’overtime.

Nel supplementare, la tripla di Ianelli ha dato il via alla rimonta della Virtus Kleb Ragusa, che non si è più fermata fino alla fine. Chessari ha chiuso la partita con un canestro a cronometro fermo, mettendo fine alla sfida con il risultato finale di 90-95.

La Virtus Kleb Ragusa, guidata dall’allenatore Bocchino, ha ottenuto una importante vittoria contro una forte avversaria, confermando la propria forza e dimostrando di essere una squadra da non sottovalutare.

Pallacanestro Viola Reggio Calabria-Virtus Kleb Ragusa 90-95 (26-20, 22-18, 13-27, 20-16, 9-14) Viola RC: Marchini 21, Spizzichini 17, Provenzani 13, Davis 11, Balic 11, Renzi 10, Bischetti 3, Farina 2, Laquintana 2. Allenatore: Bolignano Ragusa: Chessari 25, Gaetano 15, Ianelli 15, Epifani 15, Ugochukwu 9, Cassar 8, Calvi 7, Zanetti 1. Allenatore: Bocchino

foto tratta da Citynow