La Virtus perde contatto nell’ultimo quarto, festeggia Lumezzane

La Virtus Ragusa ha incassato la terza sconfitta consecutiva nella Serie B Old Wild West, perdendo contro la LuxArm Lumezzane 71-83 al PalaPadua. Nonostante un buon inizio di partita e una prestazione positiva del play Ianelli, autore di 18 punti, la squadra di coach Recupido non è riuscita a mantenere il vantaggio accumulato nei primi 25 minuti. Ragusa ha segnato solo 28 punti nel secondo tempo, subendo il ritorno di Lumezzane, che ha saputo sfruttare la lunghezza della sua panchina e l’ottima prova del lettone Vitols, miglior marcatore della gara con 21 punti.

La Virtus era partita forte, con Ianelli, Simon e Bertocco che avevano contribuito a un iniziale allungo sul 17-6. Tuttavia, il timeout chiamato da coach Nunzi ha cambiato l’inerzia della partita, con Lumezzane che ha piazzato un parziale di 12-0 per ribaltare il risultato. Nonostante ciò, Ragusa è riuscita a chiudere il primo quarto in vantaggio 20-18 e ha mantenuto il controllo fino all’intervallo (43-37).

Al rientro dagli spogliatoi, però, Lumezzane ha preso il sopravvento, sfruttando una difesa di Ragusa che si è progressivamente disunita. La tripla di Vitols ha segnato il sorpasso per Lumezzane al 25′, e da lì gli ospiti non hanno più perso il controllo della gara. Nonostante qualche tentativo di rimonta, la Virtus non è riuscita a colmare il divario, anche a causa di un calo mentale che ha portato a una scarsa efficacia offensiva negli ultimi minuti.

Coach Recupido, al termine della partita, si è mostrato comunque soddisfatto per i progressi della squadra rispetto alle precedenti sconfitte, sottolineando l’impegno dei suoi giocatori e il miglioramento nella pressione difensiva e nelle combinazioni in attacco.

Tabellino:

Virtus Ragusa: Ianelli 18, Gaetano 18, Bertocco 12, Simon 9, Gloria 6, Vavoli 6, Erkmaa 2.

LuxArm Lumezzane: Vitols 21, Amici 13, Baldini 13, Varaschin 10, Minoli 8, Di Meco 8, Tandia 8.

I parziali sono stati: 20-18, 43-37, 56-62.

