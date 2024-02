La “Terra Barocca” sotto i riflettori alla BIT di Milano grazie al progetto Enjoy Barocco

La partecipazione della Terra Barocca alla BIT di Milano è stata un momento di grande rilevanza nel mondo del turismo, evidenziato dalla presentazione dell’allegato dedicato alla destinazione turistica “Enjoy Barocco” curato dal Gambero Rosso con il supporto del GAL Terra Barocca. Questo speciale, intitolato “Enjoy Barocco – forme, colori e sapori”, ha offerto un’esperienza coinvolgente e multisensoriale, immergendo i partecipanti nella bellezza e nei sapori distintivi della Terra Barocca.

Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di gustare alcuni dei prodotti tipici più prelibati della regione, come il Formaggio Ragusano Dop, il Cioccolato di Modica Igp e il vino Cerasuolo di Vittoria Docg, grazie alla collaborazione con i rispettivi Consorzi di tutela e valorizzazione. Questa esperienza ha permesso di evidenziare il notevole patrimonio enogastronomico della Terra Barocca.

L’EVENTO

Oltre al direttore del GAL Terra Barocca, Salvatore Occhipinti, al coordinatore di progetto e docente universitario, Marco Platania, a Salvatore Cassarino presidente del Consorzio della Fava Cottoia, è intervenuto anche Tino Antoci, assessore al turismo del Comune di Modica. È stato proprio Antoci a condividere i dati entusiasmanti riguardanti il turismo nella Terra Barocca, sottolineando l’aumento delle presenze turistiche che nel 2023 hanno riguardato i 5 Comuni che fanno parte del GAL Terra Barocca.

Tra gli ospiti del panel anche Stefano Polacchi, caporedattore del Gambero Rosso, che ha portato la prospettiva dei media e dell’enogastronomia di qualità, evidenziando l’importanza di iniziative come Enjoy Barocco nel promuovere l’eccellenza culinaria locale e l’attrattività turistica, evidenziando come i turisti cerchino sempre più le esperienze da realizzare sul territorio.

Inoltre sono intervenuti alcuni operatori turistici locali, come Giovanni Gravina per Palazzo degli Antoci e Salvatore Fratantonio per il gruppo Principe di Belmonte, che hanno condiviso le loro esperienze e testimonianze sulla bellezza della Terra Barocca.

Le conclusioni dell’evento sono state affidate all’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che ha elogiato positivamente il progetto Enjoy Barocco e sottolineato l’importanza della collaborazione tra settore pubblico e privato nel promuovere e valorizzare la Terra Barocca.

Per il GAL Terra Barocca e per Enjoy Barocco, la partecipazione alla BIT di Milano è stata un’opportunità di grande promozione, permettendo agli operatori turistici presenti di interagire direttamente con i rappresentanti del GAL e ottenere informazioni dettagliate sulle opportunità offerte dalla regione. Inoltre, la distribuzione dell’allegato del Gambero Rosso ha permesso di diffondere ulteriormente la conoscenza delle tradizioni e dei prodotti rinomati della Terra Barocca a livello nazionale e internazionale.

