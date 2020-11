La Sicilia tra le regioni più attive nell’e-commerce e nei giochi online - Ragusa Oggi

La Sicilia tra le regioni più attive nell’e-commerce e nei giochi online

La Sicilia si qualifica come una delle regioni italiane più al passo coi tempi, almeno per quanto riguarda l’approccio al commercio elettronico e all’intrattenimento virtuale.

Secondo una recente stima, proveniente niente di meno che da Amazon, infatti, la Sicilia si colloca tra le dieci regioni del Belpaese più attive sulla celebre piattaforma di compravendita online, insieme a Campania, Lombardia, Lazio, Veneto e Puglia, che sono anch’esse in testa alla classifica delle Pmi più attive per gli acquisti virtuali, in ambito nazionale e internazionale, su Amazon.

Un dato che, come afferma il direttore “Seller Services” di Amazon in Italia Ilaria Zanelotti, rispecchia il fondamentale ruolo delle piccole e medie imprese italiane anche in ambito e-commerce e che, comunque, nel caso specifico della Sicilia, parla chiaro rispetto all’approccio sempre più favorevole alle modalità elettroniche, da parte delle imprese ma anche dei singoli utenti.

Quanto alle imprese sono state molte, negli ultimi tempi, le iniziative degli imprenditori siciliani verso i negozi virtuali, come conferma anche la rappresentanza delle 15 startup locali selezionate per la 57esima edizione di “Smau Milano”.

Dal lato degli utenti, la risposta è altrettanto positiva. Soltanto in ambito “entertainment”, alcune ricerche attestano quanto il divertimento in forma virtuale sia diffuso nella regione, a dimostrazione di una certa vitalità telematica.

Si pensi, ad esempio, al gioco online, che, in base a una recente ricerca di Agimeg, pone la Sicilia nella top list delle 5 regioni più attive in questo settore, all’interno di una classifica nazionale basata sulla spesa in quelli che sono considerati casinò online sicuri, (insieme a Lazio e Campania, Emilia Romagna, Veneto e Puglia, Lombardia). La Sicilia ha partecipato dunque in modo importante all’evidenza del recente trend nazionale, il quale vede gli uomini tra i 30 e 50 anni particolarmente appassionati alle carte (come il poker e le sue varianti), mentre le donne più propense verso le slot machine.

In generale, quelli presentati sono dati che non possono prescindere dall’apporto di adeguate infrastrutture tecnologiche.

Un apporto che ora è anche sostenuto, in termini di accesso all’alta velocità di connessione, anche dai maggiori operatori nazionali, come attesta, ad esempio, la recente copertura di ultrabroadband da parte di Tim per 138 comuni siciliani, nella finalità ultima di incentivare l’accesso rapido all’intrattenimento, ma anche ai servizi.

E proprio i servizi su Internet sono un’altra eccellenza siciliana. Un esempio su tutti è quello dell’e-commerce farmaceutico: le vendite sul web di prodotti farmaceutici da banco e senza obbligo di ricetta, con autorizzazione del Ministero della Salute, hanno infatti visto la Sicilia tra le regioni più attive nella fornitura di questo servizio, con 61 farmacie e parafarmacie online.