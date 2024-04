La scuola ed il Liberty. L’arte del vero oggetto di studio in sei istituti scolastici della provincia. Finanziamenti dalla Regione

Da sempre stimolo di curiosità per la bellezza semplice e moderna, il Liberty è stato oggetto di studio e di curiosità. Particolarmente apprezzato nei primi anni del Novecento quando la classe borghese ne adottò lo stile architettonico, in provincia si trovano diversi esempi di uno stile importato dalla Francia con la città di Milano che ha maggiormente abbracciato questa contaminazione artistica. In provincia di Ragusa da Ispica a Modica, da Comiso a Vittoria esistono belle testimonianze liberty al punto che si sta lavorando alla certificazione Unesco, ipotesi per nulla peregrina. Molte di esse sono il frutto dell’idea progettuale dell’architetto palermitano Ernesto Basile (1857-1932), padre del Liberty in Sicilia.

Sei le scuole che sono state ammesse a finanziamento da parte della Regione per progetti volti a studiare il liberty. A loro và un contributo finanziario di 5 mila euro ciascuno.

Tre gli istituti scolastici di Modica beneficiari del finanziamento: l’Istituto “Giacomo Albo – Giovanni XXII” con il progetto “Insieme…alla scoperta del liberty”; l’Istituto Raffaele Poidomani con il progetto “L’Isola del Liberty”; l’Istituto “Giovanni Verga” con il progetto “Alla scoperta del Liberty in provincia di Ragusa”.

C’è anche Pozzallo con l’Istituto Giorgio La Pira che ha presentato e si è visto ammettere a finanziamento il progetto “Pasticismo decorativo del Liberty nelle opere di Ernesto Basile”. E poi ancora Ispica con l’Istituto Gaetano Curcio con il progetto “Ispica Liberty” e Comiso con l’Istituto Carducci che ha avuto ammesso il suo progetto dal titolo “Essere europei, essere Liberty”. C’è grande attesa da questi progetti che permetteranno di conoscere più a fondo un’arte, uno stile che gode di un ricchissimo campionario di testimonianze e che, purtroppo, è rimasto circoscritto ad un solo periodo del secolo scorso, un periodo breve.

