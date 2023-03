La scuola del futuro nascerà a Comiso. Con i fondi Pnrr

La scuola media Pirandello di Comiso sarà abbattuta e realizzata ex novo. L’edificio scolastico di viale della Resistenza non è idoneo ad ospitare una scuola per alcuni problemi strutturali dovuti alla realizzazione del secondo piano dell’edificio.

Il comune ha presentato una richiesta per accedere ai fondi del PNRR per la realizzazione di nuovi edifici scolastici. La richiesta è stata ammessa. Quella di Comiso è l’unico edificio scolastico che sarà realizzato in provincia di Ragusa con i fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, il quarto in Sicilia.

Il progetto è stato presentato questa mattina nell’auditorium Carlo Pace di Comiso, dal sindaco Maria Rita Schembari, dall’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Cassibba, dal dirigente dell’Ufficio tecnico, Nunzio Micieli e dai progettisti Maurizio Arrabito e Federica Covato, dello studio di progettazione OffLine di Modica. Lo studio OffLine si è aggiudicato il bando del Ministero dell’Istruzione che aveva previsto un concorso di idee per la scelta del progetto finale.

La presentazione del progetto, con un rendering proiettato sullo schermo, ha mostrato un edificio scolastico realizzato a semicerchio con un collegamento con la attigua villa comunale, con una piattaforma sopraelevata che si proietta all’interno dei giardini comunali con i quali si mostra in continuità.

L’edificio si sviluppa su tre piani e l’ultimo piano prevede la presenza della mensa e dei servizi collegati, ma anche i depositi di attrezzi e a altro. Sono previste 27 aule per un totale di 375 alunni, l’auditorium per 150 posti, laboratori scientifici, aule multimediali, aule didattiche, uffici di segreteria e presidenza. Per la realizzazione della nuova scuola media Pirandello sarà disponibile un finanziamento di 7.769.000 euro dei fondi PNRR. L’opera dovrà essere completata e consegnata alla scuola entro il 2026.

Nel periodo di realizzazione della nuova scuola le attività didattiche si sposteranno nel plesso saliceto, che attualmente ospita una sezione della scuola primaria Senia e alcune scuole materne. Per queste si prevederanno altre sistemazioni.