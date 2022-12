La scuola Arti D’Oriente di Ragusa conquista 6 medaglie al campionato Italiano di Wushu Kung Fu

Importantissimi risultati agonistici per la Scuola ITKA Arti D’Oriente Asd di Ragusa, Scuola di Arti Marziali e Sport da Combattimento, rinomata per il Taijiquan Kung Fu e che da anni si distingue per importanti competizioni sportive e orgoglio della comunità iblea.

Il Campionato Italiano e Trofeo Nazionale della Federazione Italiana Wushu Kung Fu -FIWUK- si è tenuto lo scorso 17 e 18 dicembre 2022 presso il Centro Fieristico Bicocca a Catania.

Location adatta e coreograficamente addobbata ad ospitare i campionati italiani in un periodo a ridosso della vigilia di Natale, la competizione ha dato il meglio di sé nell’organizzazione e gestione professionale dell’evento agonistico tanto atteso. L’ associazione sportiva Scuola ITKA Arti D’Oriente asd, diretta dal Maestro Davide Migliorisi, ha presenziato all’evento agonistico che ospitava oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia, partecipando con 8 atleti, di cui 4 giovani al Trofeo Nazionale e 4 atleti al Campionato Italiano di Kung Fu tradizionale, conquistando 3 ori e 3 argenti.



Medagliere dettagliato atleti agonisti:

Specialità Kung Fu Tradizionale stili interni, categoria Taijiquan stile Chen.

Vito Gravina, classe MA, 1° classificato Campionato ITA.;

Alice Tumino, classe JU, 1^ classificata Trofeo NAZ.;

Emanuele Palla, classe BA, 1° classificato Trofeo NAZ.;

Rosario Blandino, classe JU, 2° classificato Campionato ITA.;

Monica Iurato, classe BA, 2^ classificata Trofeo NAZ.;

Emanuele Battaglia, classe BA, 2° classificato Trofeo NAZ.

In totale la Scuola Arti D’Oriente asd porta a casa 6 medaglie, un risultato che conferma l’importanza che la Scuola Arti D’Oriente asd ha assunto non solo nel panorama siciliano, ma anche nazionale.