La ragusana Ludovica Cutuli nel cast della trasmissione di Rai3 “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” con Piero Chiambretti

La giovane ragusana Ludovica Cutuli nel cast del nuovo programma “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” che segna il rientro di Piero Chiambretti su Rai 3. Ludovica è al suo esordio televisivo, dopo l’esperienza di finalista a Miss Italia nel 2022 per la regione Sicilia, ed è stata fortemente voluta da Chiambretti per parlare in ogni puntata di economia perchè neo laureata in discipline economiche.

Chi è Ludovica Cutuli

Nasce a Ragusa da una famiglia di piccoli imprenditori.

Dopo la maturità d’accordo con i genitori, che l’hanno sempre guidata e sostenuta, lascia la Sicilia e si iscrive alla Facolta’ di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia in cerca di una sua indipendenza e di una formazione completa, ma l’attrazione per il modo dello spettacolo non la abbandona e si cimenta in diversi ruoli davanti e dietro l’obiettivo. Durante il periodo universitario passa dal lavoro di comparsa a quello di modella e hostess, fino all’approdo a Miss Italia nel 2021 dove entra nella rosa delle finaliste come rappresentante della regione Sicilia. Continua a lavorare dietro le quinte come assistente per la produzione internazionale Netflix del film Lift e per spot pubblicitari, e in attesa della laurea, accede ad un progetto universitario a numero chiuso di management artistico di narrazione per immagini e scrittura per l’Inps.



Si laurea nel 2023 con una tesi in marketing e management di Cinema e Spettacolo e si trasferisce a Roma con la voglia di nuove sfide professionali e di provare a passare dall’altra parte dello schermo. In poco tempo inizia a collezionare piccoli ruoli: dalla serie tv Netflix Il Gattopardo alla serie Hanno ucciso l’uomo ragno sino al reality show francese Destination X e al film Dedalus.

Punto di svolta è l’incontro con Piero Chiambretti che la sceglie come “amica” nel suo rientro in Rai per Donne sull’orlo di una crisi di nervi in onda in prima serata su Rai 3 da martedì 14 maggio.

© Riproduzione riservata