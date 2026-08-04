La Protezione civile di Santa Croce festeggia il “Sì” del coordinatore Salvatore Traina e della moglie Chiara Zisa

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Un augurio speciale, con un sorriso e un pizzico di ironia, per celebrare un momento importante della vita privata di chi ogni giorno è impegnato al servizio della comunità. La Struttura comunale di Protezione civile di Santa Croce Camerina ha voluto dedicare un messaggio affettuoso al proprio coordinatore Salvatore Traina e alla moglie Chiara Zisa, che il 31 luglio scorso hanno pronunciato il loro “Sì” più bello.

Un gesto semplice ma ricco di significato, capace di unire la dimensione personale a quella dell’impegno civico che da anni contraddistingue il lavoro del coordinatore della Protezione civile.

Una foto ironica per celebrare il giorno più importante

Gli auguri sono arrivati attraverso la pagina Facebook della Struttura comunale di Protezione civile, accompagnati da una fotografia dal tono simpatico e originale.

Nello scatto la sposa appare sorridente al volante di un mezzo della Protezione civile, mentre lo sposo posa all’esterno del veicolo. Un’immagine giocosa che richiama con affetto il ruolo di Salvatore Traina e il suo quotidiano impegno accanto ai volontari e ai cittadini.

Un modo originale per ricordare che dietro ogni incarico pubblico ci sono persone, storie e legami che vanno oltre il semplice ruolo istituzionale.

Gli auguri di tutta la squadra della Protezione civile

«Al Coordinatore di PC Salvatore Traina e alla moglie Chiara Zisa, nel giorno del loro “Sì”, i migliori auguri da tutta la Struttura Comunale di Protezione Civile», si legge nel messaggio pubblicato sui social.

Parole che hanno raccolto immediatamente il consenso degli utenti, con numerosi commenti di auguri e congratulazioni rivolti alla coppia per l’inizio di questo nuovo percorso insieme.

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