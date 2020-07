La Popolare Ragusa nel Polo del Sud delle banche? - Ragusa Oggi

La Popolare Ragusa nel Polo del Sud delle banche?

"Siamo pronti per procedere con le aggregazioni di altre banche per il polo del Mezzogiorno nel 2021". Lo afferma in una intervista al Sole 24 Ore Bernardo Mattarella, ad di Mediocredito Centrale. Il punto di partenza è il decreto che ha stanziato i fondi per Pop Bari che prevede la creazione di un polo bancario del Sud. "Le risorse residue per 470 milioni -spiega l'Ad- potranno essere utilizzate da Mcc per altre operazioni". Quanto alle banche che potrebbero essere coinvolte nell'operazione (nei mesi scorsi si è parlato di Popolare di Ragusa, Popolare Vesuviana, Popolare di Puglia e Basilicata, Banca del Sud, Popolare di Sant' Angelo), Mattarella non si sbilancia: "Non faccio nomi. Il 2021 potrebbe essere un anno importante per fare queste cose", si limita a ribadire.